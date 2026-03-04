‘모두의 케이팝(Everyone’s Kpop)’ 축제 참석

[헤럴드경제=서영상(마닐라) 기자] 이재명 대통령과 함께 필리핀을 국빈 방문 중인 김혜경 여사는 4일(현지시간) 마닐라 메트로폴리탄 극장에서 열린 케이팝 커버댄스 경연대회 ‘모두의 케이팝(Everyone’s Kpop)’ 축제에 참석했다.

이번 일정은 양국 수교 77주년을 기념해 필리핀 내 케이팝 문화를 이끌어온 필리핀 청년들을 격려하고, 케이팝을 매개로 양국 간 상호 이해와 문화 교류의 가치를 더욱 확장하기 위해 마련됐다.

이른 아침부터 현지 고등학교 학생들과 케이팝 팬들이 모여들어 1000석 규모의 행사장은 이내 관객들로 가득 찼다.

김 여사는 우승팀에게 시상하고 기념촬영을 했습니다. 이어 “참가자들의 무대도 매우 감동적이었지만 객석에서 함께 응원해준 여러분의 모습도 큰 감동이었다”고 말하자 객석에서는 큰 함성과 박수가 터져 나왔다.

김 여사는 여사는 “케이팝을 사랑하는 필리핀 청년들에게 매우 감사한 마음을 느낀다”며 “앞으로도 양국 간 우호적인 문화 교류가 계속 이어지기를 기대한다”고 밝혔다.

또 김 여사는 “필리핀 청년들이 한국 문화에 대한 애정으로 한국어까지 배우고 있다고 들었다”며 “지금처럼 열심히 공부해 케이팝 애창곡을 한국어로 마음껏 부를 수 있는 날이 오기를 응원한다”고 말했다.