디지털자산기본법 지분제한 상한 주목 거래소별 대주주 지분 25~92% 수준 실질 지배력·특수관계인 포함시 확대 신규투자 막히고 독점 체제 굳어질 우려

[헤럴드경제=유동현·경예은 기자] 디지털자산 거래소 대주주 지분제한이 현실화하면 국내 5대 거래소(업비트․빗썸․코인원․코빗․고팍스) 모두 지배구조 조정이 불가피하다. 아직 지분 상한선이 확정되지 않았지만 각 거래소별 대주주 지분이 적게는 25%에서 많게는 92%에 달하는 만큼 대대적 개편이 예상된다. 업비트 운영사 두나무가 진행 중인 네이버파이낸셜과 주식 교환 딜을 비롯해 미래에셋의 코빗 인수, 고파이 사태(예치금 미지급) 해결을 막판 조율중인 고팍스 등 거래소별 현안도 영향을 받는다.

4일 디지털자산업계에 따르면 5대 거래소는 디지털자산기본법에 담길 것으로 예상되는 거래소 대주주 지분 제한에 따른 대응책을 마련하고 있다. 여당이 이 같은 내용이 담긴 정부안을 발의하면 정무위원회에서 여야 논의를 거쳐야 하는 만큼 시간이 소요될 걸로 관측되지만, 업계에서는 최악의 시나리오를 상정하고 준비에 나섰다. 금융당국이 구상한 범위(15~20%)를 기준으로 보면 ▷업비트(송치형 회장 25.52%) ▷빗썸(빗썸홀딩스 73.56%) ▷코인원(차명훈 의장 53.44%) ▷코빗(인수완료 시 미래에셋컨설팅 92.06%) ▷고팍스(바이낸스 67.45%) 등 모두 지분을 정리해야 한다.

네이버파이낸셜과 포괄적 주식교환을 앞둔 가운데 송 회장이 보유한 두나무 지분은 25.52%다. 네이버파이낸셜과 두나무의 합병 절차가 마무리되면 새로운 법인을 송 회장이 19.5%, 네이버가 17%를 보유한다. 대주주 지분 상한이 15%로 정해지면 송 회장과 네이버는 지분을 정리해야 한다. 만약 대주주 지분 제한 규정이 실질 지배력이나 특수관계인 합산이면 공동창업자인 김형년 부회장(13.11%) 지분까지 감안해 상한이 제한될 수 있다. 두 창업자 지분은 36.63%인 만큼 20% 기준에 부합하면 합산 16.63%포인트를 조정해야 한다.

빗썸은 현재 5대 거래소 중 단일 최대주주로 직접적인 조정 대상이다. 빗썸홀딩스는 73.56%를 보유한 만큼 20% 상한선 적용 시 53.56%포인트를 정리해야 한다. 업비트와 달리 정리해야 할 지분이 상당해 일부 지분 매각으로 해결하기 어렵다. 시장에서는 전략적투자자(SI) 유치, 대규모 지분 분산 등이 필요하다고 본다. 만약 실질 지배력이나 특수관계인 합산이 적용되면 셈법이 더 복잡해진다. 비덴트가 빗썸 지분 10.22%를 보유하고 있는데다 빗썸홀딩스 지분도 34.22% 보유하고 있기 때문이다.

코인원의 최대주주는 더원그룹(34.35%)이고 차명훈 대표가 지분 19.14%를 보유하고 있다. 더원그룹은 차 대표가 지분 88% 이상을 소유하고 대표이사로 있는 회사다. 차 대표 개인 지분과 더원그룹 지분을 합하면 약 53.44%다. 전략적투자자(SI) 컴투스그룹도 합산 지분율 38.42%를 보유하고 있어 실질 지배력 또는 특수관계인 합산 적용시 마찬가지로 지분을 정리해야할 수도 있다. 다만 대주주 지분 제한이 특정 점유율을 차지하는 상위 거래소에만 적용되는 차등 기준으로 확정되는지 여부는 변수다.

코빗은 미래에셋컨설팅이 인수를 완료할 경우 단일 최대주주 구조를 갖는 거래소가 된다. 미래에셋그룹 계열사 미래에셋컨설팅은 지난달 13일 코빗 주식 2691만주를 1335억원에 취득하기로 결정했다고 공시했다. 취득 후 지분율은 92.06%다. 아직 당국 승인 등 최종 승인을 앞두고 관문을 넘겨야 하지만 미래에셋의 인수 의지는 확고한 것으로 전해진다. 웹(Web)3 기반 비즈니스를 준비 중인 미래에셋은 원화거래소를 통해 일차적인 디지털자산 유통 구조를 선점하고, 실물자산토큰화(RWA) 플랫폼을 확보하겠다는 전략이다. 특히 미래에셋이 코빗을 인수하게 되면, 이용자의 월렛(Wallet)까지 확보할 수 있게 되고 향후 토큰화 자산 거래에서 시너지를 기대할 수 있다. 다만 코빗의 점유율이 10% 안팎을 기록하는 만큼 차등 기준 적용 시 지분 제한에서 자유로울 수 있다.

이용자의 디지털자산 예치금을 지급하지 못한 ‘고파이 사태’ 해결 방안을 조율 중인 고팍스 최대주주인 바이낸스 경우도 셈범이 복잡하다. 1000억원 안팎의 미지급금을 마련하기 위해 유상증자가 유력한 방안으로 꼽히면서, 지분이 더 늘어날 수 있기 때문이다. 스트리미가 미지급금 규모에 상응하는 신주를 발행하면, 바이낸스가 이를 사들이고 지분을 늘리면서 스트리미에 자금을 조달하는 방식이다. 바이낸스는 고팍스 운영사 스트리미 지분 67.45%를 보유한 최대주주다. 유상증자를 통해 1000억원에 달하는 자금을 조달할 경우 지분은 70%를 넘어설 것으로 보인다. 바이낸스 측은 대주주 지분 제한 상황까지 감안한 방안을 고심 중으로 전해진다.

이준호 하나증권 연구원은 “대주주 1인의 지분을 15~20%로 제한하는 방안이 (법안으로) 추진될 경우 국내 5대 원화거래소 모두 지배구조 개편이 불가피할 것”이라고 전망했다. 한 디지털자산업계 관계자는 “구체적인 법안을 봐야겠지만 일괄 적용될 경우 모든 거래소가 지분 정리를 해야하고, 앞으로 신규 플레이어 진입은 더 어려워질 수밖에 없다”면서 “경영권 보장이 안되는 상황에서 신규 투자가 안되고 결국 기존 사업자들의 독점 체제가 굳어질 수 있다”고 지적했다.