- 2026년 ‘민간 협력거래기관’ 신규 모집…공공 지식재산 전문거래기관과 공동 중개 수행

[헤럴드경제= 이권형기자] 지식재산처는 지식재산거래소(한국발명진흥회 소속)와 지식재산 거래 공동 중개를 수행할 ‘민간 협력거래기관’ 6개사를 신규 모집한다고 4일 밝혔다.

지식재산처는 공공 중심으로 이루어지는 지식재산 거래를 민간으로 확대함으로써 지식재산 거래 시장 활성화를 도모코자 지난 2020년부터 매년 일정 요건을 만족하는 기관을 ‘민간 협력거래기관’으로 지정하고 누적 36개 기관에 ‘민간 거래전문기관 육성 프로그램’을 지원해왔다.

‘민간 협력거래기관’으로 지정되면, 3년간 지식재산거래전문관과 함께 지식재산 거래·중개의 전(全) 과정을 진행하면서 거래 단계별로 공공의 노련한 경험과 노하우를 전수받게 된다.

또한 공동중개로 발생하는 중개수수료 수입을 기여도에 따라 배분(40%~70%)하며 공공의 ‘지식재산거래소’ 상표 사용 허가로 지식재산 거래기관으로서의 공신력 확보를 지원한다. 아울러, 온라인 지식재산 거래플랫폼(IP-Market)을 통한 기관의 홍보와 지식재산 거래 수요·공급 정보도 함께 제공한다.

모집 대상은 지식재산 거래 업무수행 능력을 갖춘 법인 또는 개인 사업자로, 4일~19일까지 지식재산거래소 공식 이메일로 신청할 수 있으며, 자세한 사업공고는 한국발명진흥회 국가지식재산 거래 플랫폼 공지사항을 통해 확인할 수 있다.