[헤럴드경제=조용직 기자] 캘러웨이 어패럴이 KPGA 투어에서 활약 중인 함정우 프로와 2026 시즌 공식 의류 후원 계약을 체결했다.

캘러웨이 어패럴은 4일 이번 파트너십을 발표하고, 2026 시즌 개막전부터 캘러웨이 어패럴의 시즌 컬렉션을 착용하고 KPGA 투어에 출전할 예정이라고 밝혔다.

함정우는 2011년부터 캘러웨이골프와 파트너십을 이어오며 오랜 기간 신뢰를 맺은 선수다. 2013년부터 2015년까지 국가대표로 활동했으며, 2016년 KPGA 입회 후 2018년 KPGA 투어에 데뷔했다. 공격적인 경기 운영과 안정적인 플레이를 바탕으로 통산 4승을 기록중이다. 2023년에는 제네시스 대상을 수상하고 시즌 TOP10 피니시 1위를 기록하며 투어 정상급 선수로 자리매김했다.

함정우 프로가 새 시즌 투어에서 가장 먼저 선보이게 될 캘러웨이 어패럴의 26 SS 시즌 컬렉션은 캘러웨이골프의 기술적 상징인 트리플 다이아몬드 요소를 디자인 모티브로 적용해 퍼포먼스 라인의 아이덴티티를 강화했다. 편안한 스윙을 고려한 실루엣 설계와 기능성 소재를 통해 투어 환경에서도 일관된 움직임과 우수한 착용감을 제공한다.

캘러웨이 어패럴 관계자는 “함정우 프로의 경기 운영 능력과 투어 경험이 브랜드가 지향하는 퍼포먼스 중심 철학과 부합한다”며 “2026 시즌 KPGA 투어에서 안정적인 기량을 발휘할 수 있도록 체계적인 지원을 이어갈 것”이라고 밝혔다.