[헤럴드경제=민성기 기자] 안철수 국민의힘 의원은 “이란 문제가 해결되면 다음은 북한”이라며 우리 군 최정예 부대인 707특임단 위상을 세워줄 필요가 있다고 주장했다.

안 의원은 4일 자신의 SNS를 통해 “그린란드 병합 시도, 베네수엘라 대통령 마두로 포획, 멕시코 마약왕 엘 멘초 사살에 이어 미국은 이란을 전격 공습해 이란 최고지도자 하네메이를 제거했다”며 “이처럼 미국은 군사력을 동원하는 국제정치를 펼치고 있다”고 지적했다.

이어 “대북정책 또한 이 흐름에서 자유롭지 않다”며 “이란 문제가 해결되면 다음은 북한일 수 있기 때문이다”고 강조했다.

그는 “말뿐인 비핵화가 아니라 김정은 지도부를 물리적으로 교체하는 가능성도 있을 수 있다”고 우려했다.

안 의원은 “한국에서 참수 작전을 직접 수행하는 707특수임무단은 만신창이 상태”라며 “12.3 계엄 당시 책임자의 오판으로 북한이 아닌 국회에 투입되면서 조직과 자부심이 무너졌기 때문이다. 그날 이후 희망 전역자와 휴직자는 근래 최고치에 이르렀고, 당시 단장은 지금도 부대원의 자긍심에 상처를 내고 있다”고 꼬집었다.

그러면서 2017년에 참수 부대가 창설되고 한미 공동 북한 전쟁지도부 제거 훈련이 진행됐을 당시를 언급했다. 안 의원은 “김정은은 두려움에 공개 활동을 줄이고 해외 정보요원들을 고용해 관련 정보를 캐는 데 혈안이었다”면서 “지금부터라도 707특임단에 씌워진 계엄의 오명을 벗겨내야만 한다”고 주장했다.

이어 “북한 지도부를 신속히 제거하는 대한민국 최정예 부대, 유사시 가장 위험한 곳에서 가장 어려운 임무를 완수하는 핵심 전력으로서의 위상을 다시 세워줘야 한다”며 “707특임단의 전투력이 완비되면 그 자체로 우리는 북한을 압박할 군사적 대안을 손에 쥐게 되는 것”이라고 말했다.

또 “그래야 군사적 압박 또는 대화의 창구를 열리게 하는 주도권을 우리가 쥘 수 있다”며 “안보는 구호로 지켜지지 않는다. 군에 제 역할을 부여하고, 언제든 적대국을 압박할 실제적인 능력을 갖출 때만이 비로소 확립된다”고 설명했다.