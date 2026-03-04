벤처·투자·창업·지원기관 4개 분야…총 184점 포상 추진 3월 5일부터 25일까지 K-스타트업 누리집 온라인 접수

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 대한민국 벤처·창업 생태계 발전에 기여한 공로자를 발굴·격려하기 위해 ‘2026 벤처창업진흥 유공’ 포상 대상자 신청을 3월 5일부터 접수한다고 밝혔다.

‘벤처창업진흥 유공’ 포상은 1997년부터 매년 시행돼 온 정부 차원의 대표적인 벤처·창업 분야 포상이다. 혁신 성장의 주역인 벤처·창업기업과 투자자, 지원기관 종사자들의 사기를 진작하고 도전과 혁신 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

올해 포상은 벤처 활성화, 투자 활성화, 창업 활성화, 지원기관 등 4개 분야를 대상으로 진행된다. 포상 규모는 산업훈장과 산업포장, 대통령 표창, 국무총리 표창 등 정부포상 41점과 중소벤처기업부 장관 표창 143점 등 총 184점이다.

정부포상 세부 규모는 훈·포장 6점, 대통령 표창 17점, 국무총리 표창 18점이다. 다만 관계부처 협의에 따라 일부 변동될 수 있다.

포상 신청은 3월 5일부터 3월 25일까지 약 3주간 진행된다. 신청자는 K-스타트업 누리집을 통해 온라인으로 접수할 수 있다.

접수된 후보자는 서류 및 현장 심사 등을 거쳐 심사 대상 검증과 추천 절차를 밟게 된다. 최종 수상자는 연말 개최 예정인 벤처주간 행사에서 시상할 예정이다.

벤처주간은 벤처기업의 자긍심을 높이고 벤처기업에 대한 국민 인식을 제고하기 위해 지난해 말 개정된 벤처기업법에 따라 올해부터 정례 행사로 운영된다.

한성숙 장관은 “글로벌 경쟁이 심화되는 상황에서 벤처·창업기업은 대한민국 경제의 혁신과 성장을 이끄는 핵심 동력”이라며 “글로벌 벤처 4대 강국 도약이라는 목표 아래 도전과 혁신으로 성과를 창출한 유공자를 적극 발굴·격려하고 현장 중심의 정책 지원을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.