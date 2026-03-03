[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 전라남도 공공산후조리원 제6호점인 광양미래여성의원 공공산후조리원 개원식이 3일 열렸다.

광양지역 유일한 분만 산부인과인 미래여성의원 공공산후조리원은 산모의 회복과 신생아 돌봄이 체계적으로 이뤄지도록 공간과 기능을 유기적으로 배치했다.

연면적 2106㎡, 지하 1층·지상 5층 규모로 조성됐으며, 총사업비 123억 6000만 원이 투입됐다.

층별로는 ▲1층 사무실과 상담실 ▲2층 영유아실·수유실·산모휴게실·마사지실 ▲3~4층 산모실 ▲5층 프로그램실 및 급식시설을 갖췄으며, 옥상에는 산모와 가족이 함께 이용할 수 있는 정원 공간을 마련해 심리적 안정과 회복을 돕도록 설계했다.

광양시는 최근 4년 연속 인구 증가라는 흐름을 이어가고 있는데, 이번 공공산후조리원 개원은 인구 증가와 출산 수요 확대에 대응하는 핵심 출산 인프라로 작용할 것으로 기대된다.

시 관계자는 “공공산후조리원은 저출생 위기 속에서 출산 기반의 공공성을 강화하는 중요한 정책적 전환”이라며 “이번 개원은 출산과 양육에 대한 공공의 책임을 강화하는 이정표”라고 밝혔다.