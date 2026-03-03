[헤럴드경제=박세정 기자] 화웨이는 2일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 개막한 ‘MWC26’에서 ‘Atlas 950 SuperPoD, TaiShan 950 SuperPoD’ 등 다양한 컴퓨팅 설루션을 선보였다고 밝혔다.

이번 MWC에서 공개된 ‘Atlas 950 SuperPoD’는 최대 8192개의 NPU를 연결해 초고대역폭·초저지연·통합 메모리 주소 지정을 제공한다. 학습·추론·처리를 위한 단일 논리 컴퓨터처럼 작동한다. Atlas 850E도 함께 전시됐으며, 두 제품 모두 다양한 AI 학습 및 추론 시나리오에 적합하다고 회사 측은 설명했다.

범용 컴퓨팅 분야에서는 업계 최초의 범용 컴퓨팅 SuperPoD인 TaiShan 950 SuperPoD와 차세대 서버 TaiShan 500, TaiShan 200이 나란히 공개됐다. 고강도부터 저강도까지 다양한 컴퓨팅 작업 부하에 맞는 유연한 옵션을 제공한다.

화웨이는 개발자 혁신 가속화와 생태계 번영이라는 비전 아래 오픈소스 및 오픈 시스템을 지속 지원하고 있다. 화웨이는 자사의 이기종 컴퓨팅 아키텍처인 CANN을 완전히 오픈소스로 공개했다. 계층적 분리를 통해 연산자 라이브러리, 가속 라이브러리, 그래프 컴퓨팅부터 프로그래밍 언어에 이르기까지 모든 소프트웨어 구성 요소를 개발자들이 자유롭게 이용할 수 있도록 했다.

화웨이 측은 “CANN은 Triton, TileLang, PyTorch, vLLM, verl 등 오픈소스 커뮤니티 및 프로젝트를 지원헤 개발자들의 접근성과 효율성을 실질적으로 향상시키고 있다”며 “화웨이는 AI 시대에 새로운 가능성을 열어줄 탄력적인 컴퓨팅 기반과 상호 협력적인 생태계를 구축하는 데 전념하고 있다”고 설명했다.