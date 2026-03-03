온라인 장보기 전면 강화

롯데마트는 카카오와 지난달 26일 경기도 성남시 카카오 판교아지트에서 ‘온라인 장보기 경쟁력 강화’를 위한 MOU(업무협약)를 체결(사진)했다고 3일 밝혔다. 협약에 따라 롯데마트의 온라인 그로서리 플랫폼 ‘롯데마트 제타(ZETTA)’는 올해 카카오 쇼핑 내에서 장보기 서비스를 시작한다. 올해 ‘제타 스마트센터 부산’ 오픈을 기점으로 부산·경남 지역에 새벽배송과 2시간 단위 주간배송을 선보이고, 이후 수도권으로 확장할 계획이다.

롯데마트는 상품 소싱, 주문 처리, 물류, 배송 등 전 과정을 맡는다. 카카오는 카카오톡 쇼핑탭 등 주요 채널을 통해 접점을 제공한다. 양사는 화면 구성, 신규 기능 개발, 마케팅·프로모션도 함께 추진한다.

정신아 카카오 대표이사는 “카카오톡 기반의 커머스 경험을 신선식품과 생활필수품을 포함한 장보기 영역으로 확장하는 계기가 될 것”이라고 말했다.

차우철 롯데마트·슈퍼 대표는 “롯데마트의 신선식품 경쟁력에 카카오의 편리함을 더해 온라인 장보기의 새로운 표준을 만들겠다”고 강조했다. 박연수 기자