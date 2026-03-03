2대 이상 구매 시 15% 추가 할인…3대 이상은 반값 5개월 추가 제휴카드 캐시백 11만원·월 최대 4만원 청구할인

[헤럴드경제=홍석희 기자] 코웨이가 연중 최대 규모 프로모션을 통해 렌탈료 반값 혜택을 앞세워 고객 공략에 나선다.

베스트 라이프 설루션 기업 코웨이는 오는 4월 28일까지 두 달간 ‘2026 코웨이페스타’를 진행한다고 3일 밝혔다. 올해로 3회째를 맞는 이번 행사는 봄철 이사·입주·혼수 시즌을 겨냥해 1년에 한 번 진행하는 대규모 할인 프로모션이다.

행사 기간 신규 렌탈 고객에게는 최대 15개월간 렌탈료 50% 할인 혜택이 제공된다. 아이콘 정수기와 얼음정수기 시리즈 등 환경가전은 물론 비렉스 침대와 안마의자까지 포함된다. 2대 이상 제품을 동시에 구매하면 약정기간 동안 매월 렌탈료 15% 추가 할인이 적용된다. 3대 이상 패키지 구매 시에는 최대 5개월 추가로 반값 혜택을 받을 수 있다.

코웨이 공식몰 ‘코웨이닷컴’에서는 사은품과 경품 이벤트도 운영한다. 추천 제품 구매 고객을 대상으로 2주마다 300명씩 추첨해 에르메스 바디 4종 세트 등을 증정한다. 패키지 제품 구매 고객에게는 매월 700명을 추첨해 로얄크래프톤 냄비·팬 4종 세트를 제공한다. 이와 함께 △프라임 매트리스 △스마트 매트리스 리퍼브 △싱글파워 공기청정기 리퍼브 등 일부 한정 제품을 최대 75% 할인된 일시불 가격으로 판매한다. 3월 10일부터 진행되는 ‘코웨이 Live’ 라이브커머스 방송에서도 추가 혜택이 제공될 예정이다.

제휴카드 혜택도 마련됐다. 행사 기간 코웨이 제휴 현대카드 또는 LOCA(롯데카드)로 렌탈료를 결제하면 11만원 캐시백과 함께 매월 최대 4만원 청구할인을 받을 수 있다. 코웨이 제휴 신한카드로 2대 이상 제품을 구매할 경우 스타벅스 커피 쿠폰 2매도 추가 증정한다.

구매 여부와 관계없이 참여 가능한 경품 이벤트도 진행된다. 코웨이닷컴 이벤트 페이지를 통해 응모하면 추첨을 통해 아이콘 프로 정수기, 신세계 상품권 20만원, 네이버페이 포인트 5만원, 치킨·햄버거·커피 쿠폰 등을 제공한다.

이번 행사는 코웨이 온·오프라인 전 채널에서 동시에 진행된다. 자세한 내용은 코웨이닷컴과 공식 직영점 코웨이갤러리에서 확인할 수 있다.

코웨이 관계자는 “렌탈료 반값에 추가 할인까지 더해 고객 체감 혜택을 대폭 강화했다”며 “코웨이의 혁신 제품을 가장 파격적인 조건으로 만날 수 있는 기회가 될 것”이라고 말했다.