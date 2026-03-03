하나은행 152억원 출연해 유동성 지원

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행이 5056억원 규모의 부산·영남권 중소기업 지원을 통해 ‘5극 3특’ 경제권 균형성장과 생산적 금융 확대에 속도를 낸다.

하나은행은 3일 부산광역시, 부산상공회의소, 기술보증기금, 신용보증기금과 ‘부산·영남권 거점기업 육성 지원’을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 신성장동력산업 및 미래전략산업을 영위하는 부산·영남권 중소기업을 대상으로 유동성 확보를 지원하고, 지역 특화산업 육성을 통한 자생적 성장 생태계를 조성하기 위해 마련됐다.

하나은행은 기술보증기금에 52억원, 신용보증기금에 100억원 등 총 152억원을 출연해 5056억원 규모의 유동성을 공급한다. 이 가운데 2656억원에 대해서는 0.6%포인트의 보증료를 2년간 지원한다. 기술보증기금과 신용보증기금은 보증비율 우대와 보증료 감면 혜택을 제공할 예정이다.

부산광역시는 지역 중소기업의 금융비용 부담 완화를 위해 1500억원 규모의 운전자금에 대해 2.0%의 이차보전을 지원한다. 부산상공회의소는 회원사와 지역 기업을 대상으로 참여를 독려할 계획이다.

이호성 하나은행장은 “지역 균형 발전은 국가의 미래 성장 동력 확보를 위한 핵심 축”이라며 “부산·영남권의 기술력 있는 거점기업 육성과 지역별 성장엔진 마련을 위해 금융 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

한편 하나은행은 한국무역보험공사와의 협약을 통해 향후 3년간 5조원 규모의 수출기업 금융지원을 추진하는 등 생산적 금융 공급 확대에 나서고 있다.