전용 태블릿 없이 앱 설치만으로 이용 예비초부터 초등 전 학년 대상 문해력 프로그램

[헤럴드경제=홍석희 기자] 교원 빨간펜이 유초등생 대상 문해력 강화 프로그램 ‘초등 읽기 프로젝트 퍼펙트 문해’에 애니 디바이스(any device) 서비스를 도입한다.

교원 빨간펜은 3일 ‘퍼펙트 문해’가 기존 전용 태블릿PC에서만 운영되던 방식에서 벗어나, 학습자가 보유한 개인 태블릿PC에서도 학습이 가능하도록 서비스를 확대한다고 밝혔다.

‘애니 디바이스’는 별도의 전용 기기 없이 학습 앱을 설치하면 개인이 소유한 태블릿PC로도 수업을 진행할 수 있는 방식이다. 학습 기기 선택의 폭을 넓히고 유연한 학습 환경을 제공하기 위해 도입됐다.

그동안 ‘퍼펙트 문해’는 전용 학습 기기에서만 이용할 수 있었지만, 이번 서비스 도입으로 개인 기기에서도 동일한 학습이 가능해졌다. 교원 빨간펜은 향후 개발되는 신규 학습 프로그램에도 애니 디바이스 서비스를 단계적으로 적용할 계획이다.

현재 ‘퍼펙트 문해’ 학습 앱은 구글 플레이스토어에서 다운로드할 수 있으며, 총 66종의 안드로이드 기반 태블릿PC에서 설치가 가능하다. 지원 기종과 세부 사양은 교원 빨간펜 홈페이지 또는 상담을 통해 확인할 수 있다.

‘퍼펙트 문해’는 예비 초등생부터 초등 전 학년을 대상으로 한 문해력 프로그램이다. 매주 한 권의 도서를 읽은 뒤 전용 앱을 통해 △읽기 유창성 △독해 전략 △어휘력 등을 고루 향상할 수 있도록 커리큘럼이 구성됐다.

교원 빨간펜 관계자는 “학습 전용 태블릿PC 구매에 대한 학부모 부담을 덜고자 학습자에게 익숙한 개인 기기로도 학습할 수 있도록 서비스를 도입했다”며 “앞으로 신규 프로그램 전반으로 애니 디바이스 환경을 확대해 더 많은 학습자가 이용할 수 있도록 서비스 범위를 넓혀 나가겠다”고 말했다.