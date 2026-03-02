‘한·싱 AI 얼라이언스’ 출범도 축하

[헤럴드경제=서영상(싱가포르) 기자] 싱가포르를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 2일(현지시간) 오후 싱가포르에서 개최된 ‘한·싱 AI 커넥트 서밋’에 참석해 양국의 AI 분야 협력을 위한 구체적인 구상을 꺼내놨다.

이 대통령은 이날 싱가포르 시내 한 호텔에서 진행된 ‘한·싱 AI 커넥트 서밋’에 참석해 양국의 미래 AI 리더들의 다양한 의견을 청취하고, 양국의 AI 분야 협력을 대폭 확대하기 위한 추진 체계인 ‘한·싱 AI 얼라이언스’ 출범을 축하했다.

이 대통령은 행사를 시작하며 “양국은 제한된 국토와 자원의 한계를 사람과 기술의 힘으로 극복하며, 끊임없는 혁신으로 번영을 일구어낸 공통의 경험을 가지고 있다”며 “혁신의 DNA를 AI 산업으로 확장해 디지털 경제의 새로운 지평을 함께 열어가야 할 때”라고 했다.

아울러 이 대통령은 이날 로렌스 웡 싱가포르 총리와 정상회담을 진행하며 추진하기로 합의한 ‘한-싱 AI 협력 프레임워크’에 관한 얘기도 꺼냈다.

이 대통령은 “자본, 기술, 인재, 산업이 유기적으로 연결돼 실질적인 협력이 이루어질 수 있도록, 2030년까지 싱가포르에 3억 달러 규모의 글로벌 펀드(K-VCC)를 조성하고, 국가 간 경계를 허무는 공동연구를 통해 양국 연구자들이 인류의 난제 해결을 위한 AI 기술개발에 전념할 수 있게 하겠다”고 했다.

이 대통령은 양국이 함께하는 ‘AI 얼라이언스’ 출범을 축하했다. ‘한-싱 AI 얼라이언스’는 스타트업부터 대기업, 젊은 연구자부터 세계적 석학에 이르기까지 양국 AI 발전에 기여하고자 하는 다양한 주체들이 참여할 수 있는 개방형 협력 체계로 운영된다.

이 대통령은 “기업과 대학, 스타트업이 서로의 지식과 자원을 공유하며 협력하는 개방형 혁신 생태계의 시작점”이라며 “대한민국과 싱가포르의 동반 성장이 아시아를 넘어, 세계 AI 산업의 흐름을 선도하는 ‘AI 대항해 시대’를 열어갈 것”을 당부했다.

한편 이날 행사는 수던 토마스 파라다테스 그랩(Grab) CTO, 브라이언 로우 싱가포르국립대(NUS) 교수, 김재원 엘리스그룹 대표, 조준희 한국인공지능·소프트웨어산업협회 회장 등 글로벌 시장을 무대로 활동하는 양국의 AI 기업인 등 정부기관, 업계 관계자 150여 명이 참석했다.

이 자리에서 양국의 스타트업 대표, 투자자, 연구자들은 현장에서 체감한 AI 기술의 활용 경험을 나누며 협력 촉진을 위한 아이디어를 공유했다.

참석자들은 양국의 우수 인재 교류와 공동연구를 통한 협업의 중요성에 공감대를 형성했으며, 투자 생태계 조성과 기업 간 비즈니스 연계를 통해 글로벌 무대로 함께 진출하는 방안에 대해 다양한 의견을 모았다.

양국 기업 간 비즈니스 교류를 뒷받침하는 구체적인 협력도 추진된다. 이번 방문을 계기로 양국 기업 및 기관 간에 체결된 자율주행, 공공안전 등 미래 산업 분야 총 7건의 AI 공동연구 및 비즈니스 협력 MOU는 우리 기업이 싱가포르를 거점으로 동남아 전역으로 사업 기회를 확대하는 동력을 제공할 것으로 기대된다.