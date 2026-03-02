[헤럴드경제=구본혁 기자] “답부터 찾으려고 조급해지기보다, “내가 지금 붙잡은 문제가 정말 맞는지” 한 번 더 생각해 봤으면 합니다. 준비가 덜 됐다고 느끼는 건 정상이고, 그 불안을 질문으로 바꾸면 다음 길이 열립니다.“

지난달 23일 열린 UNIST(울산과학기술원) 2026 학위수여식에서 학부 졸업생 대표로 연설한 정인중 씨가 꺼낸 말이다. 자퇴와 복학, 두 차례 창업을 거쳐 입학 12년 만에 졸업한다고 했다. 그는 회사를 세워 투자 유치와 매각을 경험하고, 또 다른 기업에서 기술 책임자로 조직 성장을 이끌며 “정답을 재촉하기보다, 내가 붙든 과제가 맞는지부터 따져보라”고 후배들에게 당부했다.

정인중 씨는 UNIST 재학 시절 “서른 살에 1000억 원을 벌고 싶다”는 목표를 내걸었다. 2015년 과외 중개 서비스 ‘페달링’을 창업했고, UNIST 학생팀 최초로 미국 벤처캐피털 투자를 유치했다. ‘도전 K-startup 2016’ 울산지역 1등, 전국 5등을 기록하며 장관상을 받았다. 그는 “그때는 불확실함 자체가 기회처럼 보였다”고 회상했다.

이후 글쓰기 앱 ‘씀’의 성장 과정에 참여했고, 서비스는 양대 앱마켓 ‘올해의 앱’에 선정됐다. 하지만 그는 “사용자 수가 늘어나는 속도보다, 우리가 풀고 있는 문제가 정확한지 돌아보는 일이 더 중요했다”고 말했다. 이어 교육 플랫폼 클래스101의 성장 국면에도 참여하며 현장을 경험했다. 현재는 스타트업 딜라이트룸에서 글로벌 알람 앱 ‘알라미’와 광고 수익화 솔루션 ‘다로(DARO)’의 기술 개발을 총괄하고 있다.

그는 창업 과정에서 기술만으로 해결되는 문제는 많지 않았다고 했다. 사람과 시장, 조직과 타이밍이 복합적으로 얽힌 현실 속에서 전공과 역할의 경계를 넘어 상황을 입체적으로 바라보는 ‘겹눈’이 필요하다고 설명했다. 여러 요소를 하나의 맥락으로 연결하는 융합적 사고가 결국 방향을 결정한다고 부연했다.

연설에서 그는 성과보다 태도와 관점을 강조했다. 정 씨는 우리가 마주하는 대부분의 문제는 ‘무엇을 모르는지조차 모르는 문제’라며, 창업과 연구 모두에서 중요한 것은 속도가 아니라 방향이라고 말했다. “UNIST는 답을 빠르게 찾는 법이 아니라, 문제를 정의하는 법을 가르친 곳”이라며 “해결책을 찾기 전에, 내가 풀고 있는 질문이 맞는지부터 점검하라”고 졸업생들에게 당부했다.