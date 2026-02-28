[헤럴드경제=정호원 기자] 28일 오전 6시쯤 경북 칠곡군 가산면 중앙고속도로 부산 방향에서 1t 트럭이 앞서가던 25t 화물차를 추돌하는 사고가 발생했다.

이 사고로 1t 트럭 운전자 A씨(60대)가 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.

경찰 관계자는 “노면 결빙이나 살얼음으로 인한 사고는 아닌 것으로 파악됐다”며 “정확한 사고 경위를 조사 중”이라고 밝혔다.