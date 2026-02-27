대중문화경제지 헤럴드경제와 최정상 종합영자신문 코리아헤럴드를 발행하는 (주)헤럴드는 대한민국의 우수/유망한 기업(기관/인물/브랜드)의 특색있는 기업문화의 경쟁력을 평가 점검해 소비자들에게 올바른 기준을 제시하기 위해 ‘2026 자랑스러운 기업(기관/인물)&소비자가 좋아하는 브랜드 대상’을 시행합니다.

2026 자랑스러운 기업(기관/인물) & 소비자가 좋아하는 브랜드를 발굴하여 국내외 널리 알리기 위해 헤럴드경제와 코리아헤럴드가 주최합니다. 본 대상은 상세내용은 아래와 같으니 많은 관심과 지원 바랍니다.

- 아 래 -

시상명 : 2026 자랑스러운 기업(기관/인물)&소비자가 좋아하는 브랜드 대상

주 최 : 헤럴드경제, 코리아헤럴드

주 관 : 월간파워코리아

- 일 정 -

응모신청 : 2026. 3. 3(화) ~ 2026. 3. 27(금)

서류심사 : 2026. 3. 9(월) ~ 2026. 3. 27(금)

최종발표 : 2026. 4. 10(금) 헤럴드경제 지면

- 응모(선정)대상 -

* 지방자치ㆍ공공기관_지자체, 공기업, 준정부기관, 행정기관의 브랜드

* 제조업_건설, 조경, 식품, 화장품, 생활용품, 가구, 정보통신기기, 제약, 화학, 섬유 등

* 금융/병원_펀드, 증권, 재테크, 부동산, 의료산업, 병원서비스, 의료봉사, 의학정보 등

* 관광/레저_스포츠경영, 외식, 식품, 프랜차이즈, 호텔, 관광업체, 외식업소 등

* 교육/법률_대학교, 학교, 교수, 학원, E-Biz, 교육앱, 법무법인. 변호사 등

- 시 상 식 -

시 상 식 : 2026. 4. 10(금) 15:00~17:00 예정

장 소 : 프레스센터 20층 내셔널프레스룸

참가대상 : 수상기업 임원 및 직원

- 기 타 -

자세한 내용은 ㈜헤럴드 홈페이지, 주관사 월간 파워코리아 홈페이지(영문) 및 파워코리아데일리 홈페이지(국문) 참조하시기 바랍니다.