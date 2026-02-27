경찰, 지난 5일 국과수 감정 결과 회신받아 블랙박스·운전사 진술 등 토대로 수사계속

[헤럴드경제=이용경·정주원 기자] 지난달 16일 서울 서대문역 사거리에서 발생한 시내버스 돌진 사고와 관련해 차량 결함은 발견되지 않았다는 국립과학수사연구원(국과수)의 감정 결과가 나왔다.

27일 헤럴드경제 취재를 종합하면 서울 서대문경찰서는 지난 5일 국과수로부터 사고 버스에서 기계적 결함이 발견되지 않았다는 내용의 감정서를 회신받았다.

사고는 지난달 16일 오후 1시15분께 서울 서대문구 서대문역 사거리에서 발생했다. 당시 704번 시내버스(전기버스)는 정류장을 출발한 직후 인도로 돌진했다. 이에 운전사인 50대 남성 A씨를 포함해 승객과 보행자 등 총 13명이 다쳤다. 이 가운데 보행자 2명은 중상을 입었다.

경찰은 버스 돌진 사고 원인을 규명하는 한편 A씨를 교통사고처리특례법상 치상 혐의로 입건해 수사해 왔다. 애초 음주나 약물 운전 정황은 확인되지 않았던 A씨는 경찰 조사에서 “브레이크가 작동하지 않았다”는 취지로 진술했다고 한다.

A씨는 사고 당시 가속페달을 착각하고 잘못 밟았을 가능성도 스스로 점검했으나, 브레이크를 밟은 것이 맞다고 주장한 것으로 알려졌다. 이에 경찰은 차량 결함 여부를 확인하기 위해 국과수에 감정을 의뢰했다.

다만 국과수 감정 결과 차량에 결함이 없는 것으로 확인되면서 경찰은 이를 토대로 A씨의 과실 여부를 판단할 방침이다. 이후 블랙박스 분석 결과와 진술 등을 종합해 송치·불송치 여부를 결정할 계획이다.

한편 사고 이후 공개된 버스 내부 블랙박스 영상에는 사고 직전 약 50초 동안 A씨가 운전석 아래 페달 부분을 10여 차례 내려다보는 모습이 담겼다. 영상 속 A씨는 얼굴을 찌푸리거나 이를 악무는 등 당황한 듯한 모습을 보였다.