상담 내역 기반 AI로 업무 끝까지 향후 상담 넘어 업무 전반 확장도

KT는 오는 3월 열리는 MWC26에서 차세대 AICC(인공지능 콘택트 센터) 서비스인 ‘KT 에이전틱 AICC’를 선보인다고 27일 밝혔다.

에이전틱 AICC는 여러 AI 에이전트가 협업해 고객 상담부터 문제 해결까지 전 과정을 자동화하는 구조를 갖춰, 기업의 인공지능 전환(AX)을 지원하는 자율형 설루션이다.

KT에 따르면 에이전틱 AICC의 특징은 상담 내역에 기반해 실제 업무를 끝까지 처리한단 점이다. 기존 AICC 서비스가 챗봇·보이스봇을 중심으로 상담 업무를 자동화한 것에서 한 단계 나아갔다.

KT는 이 같은 기술력의 핵심으로 ‘KT 에이전트 커넥터(Agent Connector)’를 꼽았다. 에이전트 커넥터는 기존 AICC 플랫폼에 다양한 AI 에이전트를 플러그인(Plug-In) 방식으로 간편하게 추가하는 기능을 제공한다. 거대언어모델(LLM) 기반의 정교한 의도 분석을 통해, 단순 응대를 넘어선 후속 업무까지 처리한다.

이로써 하나의 플랫폼에서 여러 AI 에이전트를 연결해 상담 목적에 따른 자동 분류·정리는 물론, 맞춤형 서비스 추천이나 해결책 제시가 가능하다는 게 KT의 설명이다.

이어 KT는 이미 AICC 설루션을 구축한 기업도 이 기술을 활용해 기존 설루션을 고도화할 수 있다고 설명했다. 예를 들어 환전이나 이체 같은 금융 업무는 기존 룰(Rule) 기반의 봇이 담당하고, 환율이나 금융 상품 이벤트 정보 등 실시간 대응이 필요한 영역은 AI 에이전트가 처리해 업무 처리를 지원한다.

KT가 실제 AICC 도입 현장에 에이전트 커넥터를 적용한 결과, 플랫폼 구축 기간이 기존 대비 3분의 1 수준으로 단축된 것으로 나타났다. 기존의 챗봇·보이스봇 시나리오를 유지하면서 새 AI 에이전트를 단계적으로 추가할 수 있어, 최신 AI 기술 도입도 쉽다고 KT는 밝혔다.

KT는 금융, 공공, 의료 등 여러 분야에서 쌓은 AICC 구축·운영 역량과 AI 상담 기술을 바탕으로 에이전틱 AICC 서비스를 고도화한단 방침이다. 자산화한 음성 데이터(STT)와 비정형 데이터를 활용해, 개인화된 업무 처리와 맞춤형 마케팅 등 고객 가치 중심의 핵심 업무 영역까지 적용 범위를 넓힐 계획이다.

홍해천 KT 엔터프라이즈부문 이행2본부장은 “KT는 진화한 에이전틱 AICC를 중심으로 AICC 플랫폼을 고객 상담과 업무 처리 기능이 통합된 지능형 고객 접점 플랫폼으로 만들 것”이라며 “이를 통해 기업의 새 비즈니스 가치를 창출하는 플랫폼으로 확장해 가겠다”고 밝혔다. 차민주 기자