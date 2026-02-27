한국경제신문은 26일 이사회를 열고 조일훈(사진) 편집인 상무이사 겸 논설위원실장을 새 대표이사 사장으로 선임했다고 밝혔다. 임기는 3년. 조 신임 대표는 1992년 한국경제신문에 입사해 경제부장, 편집국장 등을 지냈다.


