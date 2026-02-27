가톨릭대 서울성모병원은 정찬권(사진) 병리과 교수를 중심으로 한 다기관 참여 디지털 병리 인공지능 의료기술 연구사업단 코디파이(CODiPAI)가 대규모 암 디지털 병리 데이터 구축과 참여 기업 사업화 성과를 달성했다고 27일 밝혔다.

보건복지부의 연구비 지원으로 2021년부터 5년간 진행된 해당 사업단은 16만장 이상의 암 병리 전체 슬라이드 영상과 병리 단위의 정밀 데이터를 구축해 국내 최고 수준의 디지털 암 병리 데이터 인프라를 완성했다.

어노테이션 데이터는 병리 영상에서 암 조직, 정상 조직 등 각 영역을 정확히 구분하고 표시한 것으로, AI가 병변을 학습하고 진단 정확도를 높이는 데 필수적인 역할을 한다. 이 데이터는 참여 병원들에서 생성된 실제 임상 암 병리 자료를 표준화하고 엄격한 품질관리 과정을 거쳐 AI 의료제품 개발의 전 과정에서 활용할 수 있도록 구축됐다.

디지털 병리는 전통적인 유리 슬라이드 대신 고해상도 디지털 영상으로 조직을 분석하는 기술로, 최근 AI와 결합하면서 진단 정확도 향상과 업무 효율성 증대가 기대되고 있다. 김광우 기자