올해 국내 자본시장 환경이 지난해보다 뚜렷한 안정화 흐름을 보이고 있다. 도널드 트럼프 2기 행정부 출범 이후 통상 환경에 대한 불확실성이 다소 완화됐고, 국내 정치·거시경제 환경도 안정 궤도에 진입했다. 이에 따라 기업과 사모펀드(PE)의 투자 심리가 빠르게 회복되는 모습이다.

지난 몇 년간 비용 절감과 재무구조 개선에 집중해 온 국내 대기업들은 올해부터 미래 성장동력 확보를 위한 투자에 다시 속도를 내고 있다. PE 운용사들도 포트폴리오 정리에 나서는 한편, 인공지능(AI) 기회 선점을 위한 대형 투자에 본격적으로 나서고 있다. 국내 인수·합병(M&A) 시장의 큰 성장이 기대되는 시점이다.

글로벌 M&A 시장도 재도약 국면에 들어섰다. 컨설팅 회사 PwC의 ‘2026 글로벌 M&A 전망 보고서’에 따르면 최근 대형 거래가 급증하면서 지난해 거래 금액이 전년대비 36% 증가했다. 다만 양극화 현상도 뚜렷하다. 특정 지역(미국)과 섹터(AI 공급망) 등에서는 대형 투자자 중심의 ‘빅딜’이 시장을 지배하는 반면, 중소형 딜은 가치평가 격차와 전략적 투자자의 자본 제약, 그리고 미래 성장에 대한 기대치 편차 등 복합적인 역풍을 맞고 있다. 이른바 ‘K자형 M&A 시장 양극화’가 심화되는 양상이다.

이러한 상황에서 올해 M&A 시장의 핵심 키워드는 단연 ‘AI 공급망’이다. 과거 제조업 중심의 가치사슬이 ‘기획→생산→판매→소비’로 이어졌다면, 이제는 ‘전력→반도체→AI 소프트웨어’로 이어지는 새로운 구조로 재편되고 있다. 앞으로 산업 경쟁력은 이러한 AI 공급망에서 어떤 역할을 확보하느냐에 따라 새롭게 정의될 가능성이 크다. 실제로 지난해 발표된 상위 100대 기업 M&A 가운데 약 3분의 1에서 AI가 거래의 전략적 근거로 명시됐다. 특히 기술 산업 분야에서는 대부분의 대형 거래가 M&A 추진 배경으로 AI를 명확히 언급했다.

M&A 가치평가 및 실사 과정에서도 변화가 나타나고 있다. AI가 대상 기업의 비즈니스에 미칠 잠재적 영향을 분석하고, AI 준비도를 평가하는 작업이 인수 의사결정의 핵심 요소로 부상했다. AI가 어디에서 기회를 만들고, 어디에서 기존 사업을 잠식할지를 정확히 파악하는 것이 차별화된 투자 논리를 구축하는 출발점이 되고 있다. 또 AI는 대상 기업 인수 후 목표한 시너지를 창출하며, 가치 훼손을 방지하는 데 중요한 역할을 수행하는 점이 명확하다.

AI 시대의 M&A 흐름은 크게 세 가지로 정리할 수 있다.

첫째, 전 세계적으로 데이터센터·반도체·전력 인프라 전반에서 대규모 자본지출(CAPEX) 슈퍼사이클이 진행 중이다. 향후 5년내 관련 투자 규모는 5조~8조 달러에 이를 것으로 예상된다. 단기적으로는 이 같은 자본수요가 M&A 시장의 유동성을 제약할 수 있다. 그러나 중장기적으로 AI 기술이 생산성 향상과 비즈니스 전환 성과를 본격적으로 실현하기 시작한다면, 산업 전반의 구조를 재편하는 새로운 혁신 사이클로 이어질 가능성이 크다.

둘째, 기업들은 내부 역량만으로는 AI 생태계의 속도와 복잡성을 따라가기 어렵다고 판단하고 있다. 이에 따라 M&A를 통해 AI 확장에 필요한 핵심 역량을 확보하려는 움직임이 뚜렷해지고 있다. 보안·데이터·분석·플랫폼·인프라 전 영역에서 관련 M&A 수요가 빠르게 증가하는 배경이다. 예를 들어 사이버보안은 AI를 책임 있고 안전하게 확장하기 위한 필수 요건으로 자리 잡았다.

이 같은 흐름은 지난해 발표된 주요 기술 거래에서도 확인된다. 구글은 위즈를 320억달러에 인수했고, 팔로알토 네트웍스는 사이버아크에 대해 250억달러 규모의 인수 제안을 했다. 두 사례를 통해 보안 이외 영역에서도 M&A가 핵심 수단으로 활용되고 있다는 점을 알 수 있다.

기업들은 데이터, 분석, 플랫폼, 인프라 전반의 역량을 구축하고자 M&A를 택한다. IBM의 컨플루언트 인수 제안은 데이터 연결·처리·관리 역량 강화를 목표로 했고, 써모 피셔 사이언티픽은 클라리오 인수를 통해 신약 개발 과정 전반의 임상 데이터 및 분석 역량을 확보하고자 했다. 소프트뱅크 역시 ABB 로보틱스 사업부와 디지털브리지를 인수 제안하며 AI 기반 자동화와 차세대 인프라 가속화에 나섰다.

셋째, 산업 간 경계가 점차 모호해지고 있다. 기술·제조·에너지·헬스케어 등 다양한 산업군 간 융합이 가속화되고 있다. 전통적 산업 구분을 전제로 한 경쟁 전략은 유효성을 잃고 있다. 기술 기업들은 에너지 및 발전 인프라에 직접 투자하고 있으며, 산업재 및 헬스케어 기업들은 AI 내재화를 위해 데이터 분석과 소프트웨어 역량을 적극적으로 확보하고 있다.

이 같은 M&A 시장 변화는 한국 기업들에게 분명한 질문을 던진다. “우리 기업들은 글로벌 AI 공급망에서 어떤 역할을 선점할 것인가?” 그리고 “AI가 만들 기회와 파괴에 우리 기업들은 어떻게 대응할 것인가?”다.

데이터센터를 중심으로 한 전력 시장 재편, AI 반도체 경쟁 심화, 데이터·소프트웨어 플랫폼의 고성장 등은 다시 오기 어려운 전략적 기회로 평가된다. 기존 제조업 기업들 역시 AI를 활용해 생산성을 높이고 밸류체인을 재설계함으로써, 글로벌 시장에서 중국과의 경쟁 속에서 차별화를 이뤄내야 한다.

이 모든 과제를 신속하게 실행하기 위한 전략적 수단으로 M&A의 중요성은 더욱 커지고 있다. 이는 단순한 신사업 검토 차원을 넘어, 대한민국 산업의 장기 생존 경쟁력을 좌우할 선택이 될 것이다.