[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 강부자(85)가 건강한 근황을 전했다.

지난 25일 유튜브 채널 ‘김영옥’에는 ‘연기경력만 300년 여배우들 노필터 모임’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 김영옥이 강부자, 김미숙, 반효정, 백수련, 사미자, 정재순 등과 만나 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.

박정란 작가는 강부자를 향해 “왜 예뻐졌냐”고 칭찬했다. 김영옥도 “제일 변하지 않는 게 저 친구”라고 동의했다.

김영옥은 “어떤 사람은 찌기도 하고 하는데 어깨에 C사 명품 브랜드 배지 단 것도 그렇고, 일주일 전부터 준비한 것 같다”고 장난을 쳤다.

강부자는 “뭐라고? 크게 얘기해”라고 너스레를 떨었다. 김영옥은 “크게 얘기했어. 네가 귀가 먹었지”라고 받아쳤다.

강부자는 본인의 건강 상태를 묻는 질문에 “난 술을 안 끊었다. 다만 낮에는 안 먹는다”라고 밝혔다.

이는 지난해 KBS 1TV ‘아침마당’ 출연 당시 동료들의 부축을 받으며 등장해 불거졌던 건강 이상설과는 대조적인 모습이었다. 강부자는 당시에도 “아직 청춘을 돌려달라고 하고 싶지 않다. 내가 아직도 청춘”이라며 건강에 자신감을 드러냈다.

강부자는 1962년 KBS 공채 2기 탤런트로 데뷔했다. 이후 ‘사랑이 뭐길래’, ‘목욕탕집 남자들’, ‘장희빈’ 등 다수의 작품에 출연했다.