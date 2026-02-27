[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 삼일절 연휴와 정월대보름을 맞아 28일부터 다음달 3일까지를 ‘산불방지 특별대책기간’으로 정하고 비상 대응 체계를 운영한다고 27일 밝혔다.

경북도는 정월대보름 민속행사가 예정된 15개 시군 44개 행사장에 책임 공무원을 지정하고 소방·진화 차량과 감시·진화 인력을 전진 배치해 행사 후 불씨가 완전히 없어질 때까지 현장을 감시한다.

대책기간 동안 산림자원국 직원 21명과 본청 사무관 227명이 21개 시군 산불 예방 점검과 계도에도 나선다.

주요 점검 사항은 민속행사장 산불 대응 태세, 무속 행위지 내 인화물질(촛불·향불 등) 관리, 산림 인근 불법 소각 행위 단속 및 계도 등이다.

도는 위법행위가 적발되면 과태료 부과 등 엄정 조치할 방침이다.

이와 함께 시군 임차 헬기를 활용해 계도 비행을 강화하고, 지상에서는 산불감시원의 근무시간을 야간까지 탄력적으로 연장 운영한다.

지역자율방재단과 의용소방대 등 민간단체와 협력해 마을 단위 산불 예방 순찰도 확대한다.

특히 화목보일러 사용 가구, 사찰·암자, 태양광 시설 등 산불 취약지는 주 1회 이상 점검을 하기로 했다.

최순고 경북도 산림자원국장은 “작은 불씨가 대형 산불로 이어질 수 있는 만큼 쥐불놀이, 풍등 날리기, 산림 인근 불피우기 행위를 자제해 주시기 바란다”며 “산불 가해자는 끝까지 추적한다. 도민 모두가 산불 감시원이 돼 소중한 산림 자원을 지키는 데 함께해 주시길 바란다”고 말했다.