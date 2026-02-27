역대 최대 규모…AI기반 유무인 무기 대거등장 LIG넥스원, 군집무인기 통합 설루션 최초 공개 에이럭스, 국산 드론 500여대 채워 시선 끌어 KAI, 드론 제어 AI 제작 소프트웨어 직접 개발

[헤럴드경제=전현건 기자] “매년 드론쇼가 열리지만 올해는 규모가 매우 커지고 관심도도 더 올라갔습니다. 무인기 열풍이 이어지는상황에서 인공지능(AI) 기반 유무인 복합체계 중심의 신무기들이 더욱 많이 소개됐습니다”

27일 부산 벡스코(BEXCO)에서 진행된 ‘DSK(드론쇼 코리아) 2026’ 현장에서 만나본 군 당국자의 말이다.

지난 25일 드론쇼 개막식 이후에도 이날 전시장은 많은 관람객들로 인산인해를 이뤘다.

이번 행사는 23개국 318개 기업이 참여해 1200개 부스를 운영하는 등 역대 최대 규모로 열렸다.‘드론, 항공우주, 미래 모빌리티까지 첨단 기술의 혁신 허브’를 주제로, 단순 드론 전시를 넘어 국방·우주·미래 모빌리티 등 연관 산업을 아우르는 전시회로 진행된다.

이번 드론쇼의 핵심 키워드는 ‘인공지능’과 ‘국산화’로 압축할 수 있다.

대한항공, 한국항공우주산(KAI), LIG넥스원 등 국내 대표 방산 기업이 AI 기반 차세대 전투 체계와 통합 무인 솔루션을 선보였다.

특히 LIG넥스원은 AI 기반 군집 무인기를 처음 선보이며 무인기 통합 설루션을 공개했다. AI 기반 군집 무인기는 국방과학연구소가 주관해 개발 중인 자폭형 소형 무인기다. 군집 형태로 다연장(캐니스터) 방식으로 발사할 수 있는 무인기로 LIG넥스원이 체계 종합, AI 분야 등을 연구하고 있다.

대한항공은 글로벌 협업을 통한 차세대 무인기 비전을 제시하며 기술적 위상을 공고히 했다. 미국 AI 방산기업 안두릴 인더스트리즈와 손잡고 개발 중인 아음속 무인기를 최초로 공개했다.

순수 부품 국산화를 이뤄 드론을 만드는 업체들도 대거 등장했다.

에이럭스는 부스 한쪽 벽면을 국산 드론 500여대로 채워 관람객들의 많은 시선을 받았다. 100% 국산화 요건을 충족한 상용 드론 ‘X-BLADE 10’과 ‘T-10’로 전시장을 가득 채웠다.

에이럭스 관계자는 “국내 드론 업체 상당수가 핵심 부품을 해외에서 들여와 조립하는 방식이지만, 에이럭스는 핵심 부품부터 완제품까지 전 과정을 국산화했다”며 “드론의 두뇌 역할을 하는 비행제어장치(FC)와 통신제어시스템(CSC) 등 모두를 자체적으로 양산했다”고 말했다.

프리뉴는 군사 교육용 드론 기체 ‘판디오 Q500’을 전시하며 핵심 부품을 직접 개발한다는 사실을 강조했다.

특히 KAI는 드론 제어 AI를 제작하는 소프트웨어를 직접 만들고 있다는 점을 내세웠다.

KAI는 이번 전시회에서 ‘유무인 복합체계(MUM-T)’를 중심으로 공중·지상·해상을 통합하는 전 영역 솔루션을 제안했다. KF-21과 FA-50 등 고정익 항공기에 연계되는 무인 전투기(SUCA)를 통해 조종사의 생존성을 높이고 작전 효율을 극대화하는 개념을 선보였다.

전시장에는 드론을 체험할 수 있는 공간도 만들어져 관람객들로 붐볐다.

지우정보기술은 군 드론 훈련 프로그램을 기반으로 한 실감형 시뮬레이션 체험관을 운영했다. 3면 스크린에 펼쳐진 가상 환경 속에서 방문객들은 실제 조종기를 이용해 드론을 조종하며 몰입감을 경험했다.

파블로항공 역시 안전 가드를 장착한 드론을 활용한 비행 체험과 입문자용 조종 프로그램을 운영해 호응을 얻었다. 파블로항공은 정찰·공격·요격 등 작전 전반을 아우르는 ‘드론전투 3축 체계’를 확립하고, 기존 모델보다 비행거리와 탑재중량이 대폭 향상된 고중량 자폭드론 ‘S20s’를 최초로 선보였다.