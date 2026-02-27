오늘 오후 시청 대회의실에서 ‘리뷰 세미나’ 개최

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 27일 오후 시청 대회의실에서 ‘CES 2026 통합부산관’ 리뷰 세미나를 개최한다.

이번 세미나는 CES 2026 참가 성과를 공유하고 부산 기업의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 지원 방안 등 후속 전략을 논의하기 위해 마련됐다. 이날 세미나는 ▷CES 2026 통합부산관 현장 영상 상영 ▷팀 부산이 함께 그리는 부산의 미래 간담회 ▷CES 2026 트렌드 읽기 전문가 강연 ▷통합부산관 참가기업 성과 발표순으로 진행된다

올해 통합부산관은 지난해에 이어 ‘팀 부산(TEAM BUSAN) 2기’를 슬로건으로 부산 혁신기업 28개사와 6개 유관기관이 협력해 역대 최대 규모로 운영됐다. 특히 부산라이즈혁신원이 지역 6개 대학과 공동 참여해 산학 연계 기반의 ‘지산학 통합 모델’을 구현했다.

참가 성과는 실질적인 성과를 중심으로 사업 현장 계약 2건(300만 달러)을 포함해 향후 1년 내 계약 성사가 예상되는 금액을 합산한 약 2867만 달러 규모의 계약 추진 실적을 기록했다. 이는 CES 2024(1000만 달러), CES 2025(1739만 달러) 대비 크게 증가했다.

사전 기획 단계에서부터 참가기업을 조기 선발하고, 맞춤형 컨설팅·투자유치(IR) 역량 강화 교육 등을 통해 현장에서 즉시 상담 및 계약 협의가 가능하도록 준비했기 때문으로 분석된다.

특히 이번 CES 2026에서는 최고혁신상 2개사를 포함해 총 13개 기업이 혁신상을 수상하여, 부산 기업의 기술력이 국제무대에서 공식적으로 인정받았다.

박형준 시장은 “CES 2026에서 ‘팀 부산’이 보여준 것은 단순한 가능성이 아니라, 세계 시장에서 통할 수 있다는 검증된 경쟁력이다”며 “이제는 이 성과를 실제 계약·투자·글로벌 파트너십으로 연결하는 것이 중요하므로 우리시는 앞으로도 혁신기업의 세계 무대 도약을 위한 가장 든든한 동반자가 되겠다”고 전했다.