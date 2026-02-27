인플루언서 자발적 후기 300만 조회수 기록 오픈토·벨크로 적용, 착용감 개선 발 지압점 도형 표시로 시각적 차별화

[헤럴드경제=홍석희 기자] 신세계까사의 라이프스타일 브랜드 자주(JAJU) 지압 거실화가 SNS 입소문을 타고 단기간에 매출 1억원을 돌파했다.

신세계까사는 자주 지압 거실화가 지난 22일부터 5일간 5400족 판매되며 약 1억원의 매출을 기록했다고 27일 밝혔다.

이번 흥행은 SNS를 통한 자발적 사용 후기 확산이 계기가 됐다고 회사측은 설명했다. X(구 트위터)에서 활동하는 한 인플루언서가 직접 구매 후기를 게시했고, 해당 콘텐츠는 약 300만 조회수를 기록했다. 게시물 확산과 함께 제품 문의와 주문량이 급증했다는 설명이다.

앞서 지난해 한 유명 아이돌 멤버가 방송에서 해당 제품을 착용한 장면이 노출되며 관심이 형성됐고, 이후 실제 사용 후기가 더해지면서 판매가 본격적으로 늘어난 것으로 분석된다.

소비자 반응도 긍정적이다. SNS 댓글에는 “기존 지압 슬리퍼와 달리 디자인이 귀엽다”, “즉각적으로 체감되는 느낌이 있다”는 의견이 이어졌다.

제품은 발바닥 주요 지압점과 연계된 신체 부위를 도형으로 표시한 것이 특징이다. 착용 시 자극이 전달되는 부위를 직관적으로 확인할 수 있도록 설계했다. 집 안에서 일상적으로 착용하는 것만으로 발바닥 지압 효과를 기대할 수 있다는 점을 강조했다.

또한 오픈토형 디자인으로 통기성과 개방감을 높였고, 발등 부분에는 벨크로 조절 기능을 적용해 개인별 발 모양과 높이에 맞춰 착용할 수 있도록 했다.

자주 관계자는 “지압 거실화는 작은 디테일이 일상에 변화를 줄 수 있다는 고민에서 출발한 제품”이라며 “앞으로도 일상 속 불편을 개선하는 실용적 설루션 상품을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.