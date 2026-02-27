거꾸로 들어도 간편 분사…역립형 펌프 적용 1회 사용 시 칸디다균 99.9% 감소 항균 효과

[헤럴드경제=최은지 기자] 동아제약은 사용 편의성과 항균력을 대폭 강화한 ‘필리더스 프레시 풋워시’를 리뉴얼 출시했다고 27일 밝혔다.

이번 리뉴얼의 핵심은 사용자의 행동 패턴을 고려한 디자인 개선이다. 제품을 180도 거꾸로 뒤집어도 내용물이 시원하게 분사되는 ‘역립형 펌프’를 적용해, 사용자가 허리를 크게 숙이지 않고도 발을 간편하게 세정할 수 있도록 했다. 또한 용기를 삼각형 모양으로 변경해 펌프 손잡이를 당길 때의 그립감을 높였으며, 400㎖의 컴팩트한 사이즈로 제작해 욕실 내 보관 편의성을 더했다.

강력한 항균 효과도 입증됐다. 외부 전문 기관의 항균 테스트 결과, 1회 사용만으로도 곰팡이균의 일종인 칸디다균이 99.9% 감소하는 효과를 확인했다. 머스크향을 더해 발의 불쾌한 냄새를 효과적으로 잡아주며 산뜻한 사용감을 제공한다.

동아제약은 특히 실내에서 생활하는 영유아가 있는 가정의 경우, 바닥과 접촉이 많은 어른의 발 위생 관리가 무엇보다 중요하다고 강조했다. 필리더스 프레시 풋워시는 발 세균을 효과적으로 케어해 청결한 실내 환경 유지를 돕는다.

제품 성분 역시 보강됐다. 병풀추출물, 알로에베라잎추출물, 티트리잎추출물 등 자연 유래 성분을 함유했으며, 피부 저자극 테스트를 완료해 민감한 피부도 안심하고 사용할 수 있다.

동아제약 관계자는 “사용자들에게 보다 만족스러운 경험을 제공하기 위해 용기와 펌프 구조를 대대적으로 개선했다”며 “일상 속에서 간편하게 발의 청결을 유지하고 개운함을 느끼길 바란다”고 말했다.