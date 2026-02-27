‘핵보유국 인정 전제 북미관계 개선 의향’ 金 언급 관련 美반응 당국자 “대북정책 불변” “집권 1기때 3차례 金 만나 한반도 안정화”

[헤럴드경제=김영철 기자] 미국 백악관은 26일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령이 집권 1기 때 3차례 만났던 북한 김정은 국무위원장과 “어떤 전제조건 없는 대화를 하는 데 여전히 열려 있다”고 밝혔다.

백악관 당국자는 전날 공개된 김정은 위원장의 ‘조건부 북미관계 개선 의향’ 발언에 대한 국내 언론의 질의에 “트럼프 대통령은 집권 1기 때 북한 지도자 김정은과 한반도를 안정화한 역사적 정상회담을 세 차례 개최했다”고 상기했다.

백악관 당국자는 이어 “미국의 대북정책은 변함이 없다”며 “트럼프 대통령은 여전히 어떤 전제조건 없이 김정은과 대화하는 데 열려 있다”고 밝혔다. ‘대북정책 불변’ 언급은 조건 없는 북미 정상대화에 열려 있다는 입장과 함께, 북한의 완전한 비핵화를 추구한다는 트럼프 행정부의 기본 원칙에 변함이 없음을 확인한 것으로 풀이된다.

앞서 김정은 위원장은 전날 공개된 북한의 제9차 노동당 대회 총화 보고에서 북한의 핵보유국 지위를 인정하고 대북 적대시 정책을 철회하면 미국과 좋게 지낼 수 있다는 취지의 언급을 했다.

김 위원장은 20∼21일 열린 당 대회 ‘사업총화 보고’에서 ‘최강경 자세’를 대미정책 기조로 변함없이 견지하겠다면서도 “우리 국가의 현 지위(핵보유국)를 존중하며 대조선 적대시 정책을 철회한다면 우리도 미국과 좋게 지내지 못할 이유가 없다”고 밝혔다.

외교가는 내달 말부터 4월 초 사이에 이뤄질 예정인 트럼프 대통령의 중국 방문 계기에 북미 정상 간의 소통이 모색될 가능성에 주목하고 있다.

트럼프 대통령은 집권 1기 때 2018년 6월 싱가포르, 2019년 2월 베트남 하노이에서 김 위원장과 각각 정식 정상회담을 했고, 2019년 6월에는 판문점에서 ‘번개회동’을 했다.

싱가포르에서 열린 첫 북미정상회담에서 트럼프 대통령과 김 위원장은 ‘새로운 북미관계 수립’, ‘한반도 평화체제 구축 노력’, 한반도의 완전한 비핵화 노력‘ 등을 담은 합의문을 도출했지만 이어진 하노이 정상회담에서 이견 속에 비핵화 조치와 제재 해제를 주고받는 이행 합의를 만들지 못했고, 그 이후 북미 간의 실질적 비핵화 협상은 중단된 상태다.