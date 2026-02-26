속보
[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 26일 3기 신도시 등 수도권 공공택지 조성과 관련해 속도를 내줄 것을 주문했다.

강유정 청와대 대변인은 이날 춘추관에서 낮에 열린 대통령 주재 수석 보좌관 회의 브리핑을 갖고 이같이 밝혔다.

이 대통령의 이같은 발언은 경제성장수석실이 마련한 부동산 공급 대책 추진 현황이 보고되는 과정에서 이뤄졌다.


