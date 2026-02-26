英 뇌사자 기증 자궁서 첫 출산 “자궁없는 여성들에게 희망을”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 영국에서 뇌사자로부터 기증받아 이식한 자궁을 통해 아이가 태어났다. 영국에서 이같은 출산 사례는 처음이다.

24일(현지 시간) 영국 BBC에 따르면 켄트에 사는 30대 여성 그레이스 벨은 선천적으로 자궁이 없었다. 그는 자궁이 없어 생리는 하지 않지만, 정상적인 난소를 갖고 있다. 이를 MRKH 증후군이라고 하는데, 영국에선 여성 5000명에 1명 꼴로 이 질환을 갖고 태어난다.

벨은 16살 때 자연 임신이 불가능하다는 진단을 받았다. 아이를 가지려면 자궁 이식 수술을 받거나 대리모 출산 밖에 선택지가 없었다.

그는 2024년 6월 옥스퍼드 처칠 병원에서 약 10시간에 걸쳐 자궁 이식 수술을 받았다. 이어 런던 리스터 클리닉에서 체외수정(IVF)과 배아 이식 시술로 임신에 성공했고, 지난해 12월 런던 한 병원에서 제왕절개를 통해 출산에 성공했다.

이번 출산은 영국에서 진행 중인 자궁 이식 임상시험 10건 중 하나로, 현재까지 시행된 세 건 가운데 아기가 태어난 사례는 처음이다.

앞서 2025년 초에는 영국 최초로 생체 기증자의 자궁을 이식받은 여성이 출산에 성공했다. 해당 여성은 2023년 언니의 자궁을 이식받았다. 언니는 이미 두 아이를 낳은 상태였다.

현재 전 세계적으로 100건 이상의 자궁 이식이 시행됐고, 70명 이상의 아기가 태어났다. 자궁 이식 연구를 25년 넘게 진행해 온 리처드 스미스 교수는 “이번 출산은 자궁이 없는 여성들이 아이를 임신할 수 있다는 희망을 보여준다”고 말했다.

이사벨 키로가 이식 외과 전문의는 “사망 기증 자궁으로 태어난 아기는 유럽에서 매우 드문 사례”며 “이번 연구를 통해 자궁이 없는 여성에게 자궁 이식이 정식 치료법이 될 수 있는지 확인할 수 있다”고 밝혔다.

벨 부부는 자궁이식단체(Womb Transplant UK) 설립자인 스미스 교수에게 감사의 마음을 담아 아들의 이름을 휴고 리처드로 지었다.

벨은 이식된 자궁을 제거하는 수술도 받아야한다. 신체의 면역체계가 이식된 자궁을 공격하는 걸 막기 위해선 평생 강력한 약물을 복용해야 해서다.

영국에서 자궁 기증은 신장·심장 등 일반 장기 기증과 달리 자동 동의 대상이 아니다. 기존 장기 기증 동의와 별도로 가족에게 자궁 기증 의사를 따로 확인해야 한다.

기증자의 부모는 “자식을 잃은 슬픔을 이루 말할 수 없지만, 딸이 남긴 유산에 큰 자부심을 느낀다”고 말했다. 기증자는 자궁 외에도 5개 장기를 기증해 4명의 생명을 살렸다.

벨은 “아들은 그야말로 기적”이라며 “나는 매일 기증자와 그 가족을 떠올리며, 그들이 평안하길 기도한다. 기증자의 일부가 아들을 통해 영원히 살아 있을 것”이라고 말했다.