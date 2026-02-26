캐나다 외교 장관, 한국 측 협력에 관심

[헤럴드경제=문혜현 기자] 조현 외교부 장관은 아니타 아난드 캐나다 외교장관을 만나 “캐나다 차기 잠수함 사업에 한국이 참여한다면 캐나다의 경제 부흥과 일자리 창출에 크게 기여할 것”이라고 강조했다.

외교부는 25일(현지시간) 제2차 한-캐나다 외교·국방(2+2) 장관회의 참석을 위해 캐나다 오타와를 방문 중인 조 장관이 아난드 장관과 한-캐 외교장관회담에 나섰다고 밝혔다.

양측은 ▷양국 협력 증진 방안 ▷역내·글로벌 전략 협력 등에 대해 의견을 교환하고, 한국의 ‘국익 중심 실용외교’와 캐나다의 ‘원칙을 지키는 실용외교’간 접점을 활용해 양국 외교·안보 협력의 비전을 함께 발전시켜 나가자는 데 뜻을 모았다.

특히 이 자리에서 조 장관은 한국 잠수함의 우수한 성능과 적기 공급 역량을 적극 설명했다. 정부가 캐나다 잠수함 사업 수주에 총력을 기울이고 있는 상황에서 힘 싣기에 나선 것이다.

이에 아난드 장관은 “한국의 수주는 주어진 절차에 따라 충분히 검토될 것”이라며 한국 측이 제시할 수 있는 다양한 협력에 관심을 드러냈다고 한다.

양 장관은 또한 ‘한-캐나다 포괄적 전략적 동반자 관계’를 보다 강화해 나가기로 하고, 양측이 그간 적극 시행해 온 ‘한-캐나다 포괄적 전략적 동반자 관계 행동계획’을 현행화시켜 나가자는 데 의견을 같이 했다.

또한 이번 제2차 외교·국방(2+2) 장관회의가 양국의 안보·국방 협력의 제도적 기반을 마련하고, 다방면에서 장기적·전략적 파트너십을 발전시키는 계기가 될 것이라고 평가했다.

이어 상호보완적 경제 구조를 가지고 있는 양국이 규범 기반 무역질서를 준수하며 공급망 위기에 공동 대응하는 과정에서 최적의 경제안보 협력 파트너가 될 수 있다는 데 공감대를 모았다.

이에 따라 양국은 교역·투자를 확대하고, 에너지, 핵심광물을 포함한 공급망 협력을 발전시켜 나가기로 했다.

아울러 양측은 오늘날 지정학적 불확실성에 대응하기 위해 중견국 간 다양한 연계가 필요하다는 차원에서 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 등을 통한 중견국 간 자유무역 연대 방안에 대해서도 긴밀히 논의했다.

조 장관은 이날 한반도 평화·안정을 위한 우리의 대북정책을 강조하기도 했다.

조 장관이 북한 핵능력 ‘중단-축소-폐기’로 이어지는 한반도의 완전한 비핵화 목표를 설명하자 아난드 장관은 “한국 정부의 한반도 긴장 완화를 위한 노력을 평가한다”면서 “역내 평화와 안정을 위해 긴밀히 소통해 나가자”고 호응했다.

외교부는 “조 장관은 올해 아난드 장관의 한국 방문을 초청했다”면서 “아난드 장관은 초청에 사의를 표하면서 구체 일자를 협의해 나가자고 했다”고 전했다.