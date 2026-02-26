온실리움, 민간정원 최초로 수상 국내 정원문화 활성화 기여 공로 자연과 조화된 주제별 정원 조성

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 지역 민간정원 1호인 울산시 울주군 상북면 산전리 1112 ‘온실리움’(정원주 이상칠)이 국가의 정원 정책 실천과 정원문화 활성화에 기여한 공로로 민간정원으로서는 최초로 농림축산식품부 장관상을 수상했다.

‘온실리움’은 따뜻함과 푸름을 담은 ‘온실’과 전시관을 뜻하는 ‘-rium’을 합성한 이름으로, 자연과 함께 식물이 주는 좋은 기운을 즐길 수 있도록 주변 경관과 빛과 바람, 나무와 꽃을 품은 공간으로 조성됐다.

시설은 8143㎡ 면적에 ▷전통정원 67㎡ ▷문화정원 200㎡ ▷식물정원 5100㎡ ▷기타정원 1984㎡ ▷주차장·안내실·휴게공간 등으로 구성돼 있다.

이곳에서는 사계절 내내 즐길 수 있는 열대 수목과 바오밥나무가 있는 유리온실 및 영국식 정원과 산책길, 야외 테라스에다 가지산·신불산 등 수려한 영남알프스도 한눈에 조망할 수 있다.

온실리움은 산림청이 지난 2024년 국민 온라인 투표와 전문가 현장평가로 시행한 ‘대한민국 아름다운 민간정원 30선’에 선정되기도 했다.

울산광역시 등록 민간정원은 제1호인 온실리움을 비롯해 ▷남구 달동 구암정원 ▷울주군 온양읍 발리정원 ▷울주군 두동면 오계절정원 ▷울주군 범서읍 우향정원 ▷북구 신청동 나우이제정원 ▷울주군 두동면 바이허니정원 ▷북구 연암동 구암 산들강 ▷중구 성안동 소오소오 등 9개이다.

울산시 관계자는 “이번 농림축산식품부장관상 선정으로 2028울산국제정원박람회 개최 도시에 걸맞게 아름다운 민간정원을 더 많이 발굴해 ‘정원도시 울산’을 구현해 나가겠다”고 말했다.