158명 선정·졸업 시까지 등록금 전액 지원 57년 역사 누적 1만여명에 390억원 투입 유일한 박사 정신 계승…생활비 등 사업 확대

[헤럴드경제=최은지 기자] 유한재단은 ‘2026년 유한재단 등록금 장학금 수여식’을 개최했다고 26일 밝혔다.

지난 25일 오전 서울 동작 유한양행 본사에서 열린 수여식에는 원희목 유한재단 이사장, 최상후 유한학원 이사장, 박준모 유한장학동우회 회장, 이병만 유한양행 부사장 등 관계자들이 참석했다. 올해 등록금 장학금 수혜자로 선정된 가톨릭꽃동네대학교 김민경 씨 등 158명은 졸업 시까지 등록금 전액을 지원받게 된다.

유한재단의 등록금 장학금은 학생들이 학업을 성실히 이어가는 한, 대학 졸업 때까지 등록금 전액을 지속적으로 지원한다는 점이 특징이다. 일회성 지원에 그치는 일반적인 장학제도와 차별화된 대목이다.

원희목 이사장은 축사를 통해 “유한재단은 반세기 넘게 유일한 박사님의 숭고한 이념을 실천하며 장학제도를 운영해 오고 있다”며 “이 장학금은 단순한 경제적 지원을 넘어 유일한 박사의 뜻을 계승하는 신뢰의 증표이자, 여러분이 사회에 필요한 인재로 성장해 주길 바란다”고 강조했다. 이어 “정직하게 자신의 길을 걷는 동시에 공동체를 이롭게 하는 따뜻한 리더가 되어달라”고 당부했다.

유한재단은 이번 등록금 장학금 외에도 대학(원)생 생활비 장학금, 북한 출생 대학생 대상 특별장학금 등을 포함해 올해 한 해 동안 총 65억 원 규모의 장학사업을 전개할 계획이다.

한편 유한재단은 독립운동가이자 기업가인 고(故) 유일한 박사가 1970년 설립한 공익재단이다. 설립 이래 57년간 매년 장학생을 선발해 왔으며, 현재까지 누적 수혜자는 1만 200여 명, 누적 지원 금액은 약 390억 원에 달한다.