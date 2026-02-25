작년 출생아수 1만4017명, 합계출산율 0.74명 혼인건수도 1만2802건, 전년 대비 11.3% 증가

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 지난해 부산지역 출생아 수와 합계출산율이 2년 연속 증가한 것으로 나타났다.

국가데이터처가 25일 발표한 ‘2025년 인구동향조사’에 따르면, 부산 지역의 2025년 출생아 수는 1만4017명으로 전년(1만3063명) 대비 7.3%의 증가율을 보였다. 합계출산율도 0.74명으로 전년(0.68명) 대비 0.06명 증가해 2년 연속 상승하면서, 2015년 이후 9년 만에 반등 추세를 이어갔다. 합계출산율이란 여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 자녀 수를 뜻한다.

지난해 전국의 출생아 수는 25만4457명으로 전년 대비 6.8% 증가했고, 합계출산율도 6.8% 상승한 0.80명을 기록했다.

부산시는 임신부터 출산, 육아 전 과정을 지원하기 위해 ▷가임력 보존지원사업 신설 ▷신혼부부 주택융자 및 대출이자 지원 ▷둘째아이 이후 출산지원금 100만 원 추가 지원 ▷어린이 복합문화공간 ‘들락날락’ 확대 ▷다자녀가정 기준 확대(3→2자녀) 등을 추진하고 있다.

올해는 ▷어린이집 3~5세 전면 무상보육 ▷다자녀가정 광안대교 감면 확대 ▷부산 아동돌봄 AI 통합콜센터 등 새로운 사업도 시작한다.

한편 부산 지역의 지난해 혼인 건수도 1만2802건으로 전년 1만1499건 대비 11.3% 증가하며 출생 지표와 동반 상승했다.

박형준 시장은 “2024년에 출생아 수와 합계출산율이 9년 만에 반등한 데 이어 지난해 두 지표가 예상보다 큰 폭으로 증가한 것은 시민이 체감할 수 있는 출산·보육 정책과 청년 주거 지원, 다자녀 혜택 확대 등이 맞물려 나타난 긍정적 신호라고 본다”며 “무엇보다 아이를 낳고 키우는 부담을 사회가 함께 나누자는 정책 방향이 조금씩 성과로 이어지고 있다”고 평가했다.