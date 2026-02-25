[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]성남시청소년청년재단(대표이사 양경석)은 다음달 28일 오전 9시부터 오후 2시 10분까지 성남시청에서 ‘2026 성남시 미래진학박람회’를 개최한다고 밝혔다. 이번 박람회는 성남시 고등학교 1~3학년 학생과 학부모를 대상으로 진행된다.

이번 박람회는 기존 7월 수시 대비 중심의 행사와 달리, 학기 초인 3월에 열려 ‘미리 준비하는 대입 전략’에 초점을 맞췄다. 전년도 대입 결과를 분석하고 2027·2028학년도 대입 흐름을 전망해 연초부터 체계적인 지원 전략을 수립하도록 돕는 것이 핵심이다.

행사는 크게 진학 특강과 1:1 맞춤형 컨설팅으로 구성된다. 진학 특강은 두 개의 주제로 운영된다.

1부에서는 ‘전년도 대입 리뷰 및 2027 대입 지원 전략’을 통해 전년도 입시 결과 분석과 올해 입시 전략을 제시하고, 2부에서는 ‘2028 대입의 흐름과 전략 준비’를 주제로 고1·고2 학생들을 위한 중장기 대입 설계 방향을 안내한다.

이어 진행되는 1:1 컨설팅에서는 교사 상담 또는 대학생 상담 중 선택하여 개인별 맞춤형 진학 상담을 받을 수 있다. 학생의 학년과 성적, 희망 진로에 따른 전략을 구체적으로 설계해 실질적인 도움을 제공할 예정이다.

성남시는 그동안 7월 수시 대비 중심의 대학진학박람회를 운영해왔으며, 매년 높은 참여율과 만족도를 기록해왔다. 올해는 이를 한 단계 발전시켜 ‘미리 준비하는 대입 전략’이라는 방향성을 강화했다. 특히 3월 모의고사 이후 자신의 현재 위치를 객관적으로 점검하고, 남은 학년 동안의 학습·활동 계획을 구체화할 수 있도록 돕는 데 초점을 맞췄다.

참가 신청은다음달 6일 오후 5시부터 선착순으로 접수하며, 당일 미참석자 발생 시 현장 접수도 일부 진행된다.

양경석 대표는 “대입은 단기간 정보 수집이 아닌 연간 전략 설계가 중요하다”며 “이번 미래진학박람회가 학생과 학부모에게 방향을 제시하는 나침반 역할을 할 것으로 기대한다”고 밝혔다.