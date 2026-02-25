올 상반기 워싱턴 싱크탱크 ‘한·미 산업발전 포럼’ 신설 “새로운 80년, 신시장 개척에 속도” AI·할랄·그린 등 전략 분야 지원 강화 회장단 보강…신산업 대응력 높인다

[헤럴드경제=정경수 기자] 한국무역협회가 창립 80주년을 맞아 신시장 개척과 신산업 육성을 축으로 한 수출 생태계 고도화에 나선다. 특히 대미 통상 아웃리치를 한층 강화하고, 상반기 중 워싱턴 현지에 민간 싱크탱크를 신설해 글로벌 통상 대응력을 높이겠다는 방침이다.

한국무역협회는 25일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 ‘2026년도 정기총회’를 열고 지난해 사업실적과 결산, 올해 사업계획 및 예산안을 보고·의결했다. 이날 총회에는 회원사 대표 600여 명이 참석했다.

윤진식 한국무역협회 회장은 개회사에서 “지난해 우리 수출은 사상 처음으로 7000억달러를 돌파하며 역사적인 이정표를 세웠다”며 “전례 없는 불확실성 속에서도 반도체·선박 등 주력 산업의 고부가가치화와 아세안·유럽연합(EU) 등으로의 시장 다변화가 성과로 이어졌다”고 평가했다.

이어 “올해는 무역협회 창립 80주년을 맞는 뜻깊은 해”라며 “한국 무역의 새로운 80년을 여는 ‘신(新)시장·신산업 수출 생태계 구축 선도’를 핵심 목표로 삼고, 급변하는 글로벌 환경에 선제적으로 대응하겠다”고 강조했다.

무역협회는 이를 위한 5대 추진 전략으로 ▷신시장 개척 지원 강화 ▷신산업 수출 생태계 구축 ▷글로벌 통상 대응력 강화 ▷기업 애로 해소 및 성장 사다리 구축 ▷창립 80주년 기념 공익가치 제고 및 무역센터 인프라 개선을 제시했다.

윤 회장은 특히 대미 통상 대응의 중요성을 강조했다. 그는 “미국 내 정책결정자와 오피니언 리더를 대상으로 한 아웃리치를 체계화하고, 상반기 중 워싱턴에 ‘한·미 산업발전 포럼’을 신설할 예정”이라며 “우리 업계의 입장이 현지 정책 논의에 실질적으로 반영될 수 있도록 민간 차원의 통상 대응 역량을 강화하겠다”고 밝혔다.

신시장 개척과 관련해서는 “K-컬처 기반의 소비재 수출을 확대하고, 새로운 수출 영토인 할랄 시장 공략도 체계적으로 지원하겠다”고 말했다. 아울러 “인공지능(AI) 기반 수출 인프라를 구축해 회원사의 무역 업무 효율을 높이고, 그린·바이오 등 전략 산업의 수출 기반도 지속 확충하겠다”고 덧붙였다.

아울러 윤 회장은 “협회는 지난 80년간 회원사의 비바람을 막아주는 우산과 같은 존재가 되고자 했다”며 “앞으로는 변화의 흐름을 먼저 읽고 먼저 움직이는 실행력으로 답해야 한다”고 강조했다. 이어 “말의 해를 맞아 속도감 있게 수출시장 확대 사업을 추진하겠다”고 밝혔다.

한편, 이날 총회에서는 염성진 SK하이닉스 사장, 정인수 동인기연 회장, 송병준 벤처기업협회 회장, 조준희 한국인공지능·소프트웨어산업협회 회장, 한만희 해외건설협회 회장 등 5명이 비상근 부회장으로 신규 선임됐다. 무역협회는 신산업 및 전략산업 분야 대표 인사의 참여 확대를 통해 대외 대응 역량을 한층 강화할 계획이다.