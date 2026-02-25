청년고용특위 개최…이행기관 391곳, 전년보다 12곳 늘어 71개 기관 미이행…명단공표·경영평가 반영 등 압박 강화

[헤럴드경제=김용훈 기자] 공공기관의 청년 신규 채용이 2만5000명을 넘어서며 최근 6년 사이 가장 많은 수준을 기록했다. 청년고용 의무이행률도 상승했지만 여전히 70여개 기관이 의무를 지키지 못한 것으로 나타나 정부가 제재 수위를 높이기로 했다.

노동부는 25일 김영훈 장관 주재로 ‘청년고용촉진 특별위원회’를 열고 ‘2025년 공공기관 청년고용의무제 이행 결과’를 심의·의결했다고 밝혔다.

공공기관 청년고용의무제는 공공기관과 지방공기업이 매년 정원의 3% 이상을 만15~34세 청년으로 신규 채용하도록 한 제도다.

이번 결과에 따르면 적용 대상 462개 기관 가운데 391개소가 의무를 이행해 이행률은 84.6%로 집계됐다. 이는 전년(83.3%)보다 1.3%포인트 오른 수준이다.

청년 신규 채용 규모도 크게 늘었다. 지난해 공공기관이 새로 채용한 청년은 2만5435명으로 2019년 이후 가장 많은 수준을 기록했다. 특히 신규 채용의 72%가 비수도권 공공기관에서 이뤄지며 지역 일자리 확대에도 일정 부분 기여한 것으로 평가된다.

다만 71개 기관은 결원 부족이나 사업 축소, 경영 효율화 등을 이유로 청년고용 의무를 이행하지 못했다. 노동부는 미이행 기관에 대해 명단 공표와 경영평가 반영 요청, 국회 제출 등을 통해 이행 압박을 강화할 계획이다.

특히 반복적으로 의무를 지키지 않는 기관에 대해서는 관계부처 합동 점검회의를 열고, 경영평가에서 청년고용 항목 비중을 높이는 방안도 검토한다.

김영훈 장관은 “청년들의 양질의 일자리 기회를 넓히는 데 공공기관부터 적극적인 역할을 해야 한다”며 “의무 이행 상황을 면밀히 점검해 청년고용 확대를 유도하겠다”고 말했다.

정부는 공공부문 채용과 함께 청년 취업 지원 정책도 확대한다. ‘청년 DB’ 구축을 통해 지원이 필요한 청년을 선제적으로 발굴하고, 일경험 프로그램과 민관 합동 채용박람회, 일자리도약장려금 등 맞춤형 지원을 강화할 방침이다.