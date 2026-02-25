정부에 미국발 관세 불확실성 해소 요청 현대차 목표주가 70만원·기아 24만원 “2028년 아틀라스 양산 본격화” 기대

[헤럴드경제=김지윤 기자] 현대자동차를 비롯해 기아, 현대오토에버 등 현대차그룹 주가가 급등하고 있다.

현대차그룹이 정부와 국회에 미국발 관세 불확실성을 해결을 건의하면서 투자 심리를 자극한 것으로 풀이된다. 여기에 자동차 회사에서 ‘피지컬 AI’(신체를 가진 인공지능) 기업으로의 전환이 본격화되고 있다는 점, 투자 확대 등이 호재로 작용했다.

25일 한국거래소에 따르면 이날 오전 11시2분 기준 현대차 주가는 전 거래일 대비 8.77% 오른 57만원에 거래되고 있다. 기아는 12.81% 오른 19만6300원, 현대오토에버는 19.76% 오른 51만8000원을 기록 중이다.

앞서 지난 24일 성 김 현대차그룹 사장이 정부에 미국발 관세 불확실성 해소를 요청하면서, 향후 관세 압박에서 벗어날 수 있다는 기대감이 투자 심리를 자극한 것으로 풀이된다.

한국의 경우 미국과 합의에 따라 최초 25%로 책정됐던 상호관세가 작년 11월부터 15%로 인하됐다. 그러나 트럼프 대통령은 지난달 26일 한국 국회의 대미투자특별법안 처리 지연을 이유로 자동차 등 품목 관세와 함께 상호관세를 25%로 재인상하겠다고 위협했다. 이후 미국 연방대법원이 상호관세 위법 판결을 내렸으나 이어진 트럼프 대통령의 거센 반발로 불확실성이 다시 커진 상태다.

김 사장은 “상호주의 관세가 무효가 됨에 따라 오히려 자동차 등 특정 산업에 대한 부문별 관세 인상 압박이 커질 수 있다”며 “전기차 전환이 진행되고 자율주행 경쟁이 가속화되는 등 산업 전체가 격변하는 시기에 25% 관세가 현실화하면 한국 기업들의 경쟁력은 불가피하게 약화할 것”이라고 우려했다.

김 사장에 따르면 현대차와 기아차는 지난해 미국의 관세 부과로 이미 총 7조2000억원의 재무적 타격을 입었다. 미국발 관세 불확실성이 사라질 경우 현대차그룹의 수혜가 예상된다.

현대차그룹에 대한 증권사의 목표주가 상향도 주가 상승 흐름에 힘을 보태고 있다. 흥국증권은 전날 현대차 목표주가를 70만원, 기아 목표주가를 24만원으로 상향했다.

마건우 흥국증권 연구원은 “2028년 아틀라스 양산 본격화 및 로봇 전용 훈련 거점인 ‘로봇 메타플랜트 응용센터(RMAC)’ 투입을 전제로, 학습–검증–현장 투입 계획이 구체화될 전망”이라며 “경쟁사 대비 캡티브 생산거점(HMGMA) 기반의 초기 레퍼런스 확보 및 운영 데이터 축적이 가능하다는 점이 차별화 포인트”라고 짚었다.

현대오토에버의 목표주가는 이달 들어 70만원까지 등장했다. KB증권은 증권사 중 가장 높은 수치인 70만원을 목표주가로 제시했다. 김준섭 KB증권 연구원은 “현대오토에버는 현대차그룹의 스마트팩토리 확장 전략에 있어 핵심 수행 주체로 자리매김하고 있다”며 “로봇·제조 IT·스마트 물류를 아우르는 통합 역량을 기반으로 그룹 내 설비투자 확대의 직접적 수혜가 지속될 전망”이라고 분석했다.

현대차그룹이 전북 새만금에 10조원을 투자해 인공지능(AI), 수소, 로봇 산업 거점 확보를 추진한다는 점도 기대감을 불러일으켰다. 이번 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 분야는 ‘AI 데이터센터’ 구축이 될 전망이다.

유지웅 다올투자증권 연구원은 “현대차그룹은 새만금에 향후 5년간 10조원을 데이터센터, 로봇 생산설비에 투자할 계획을 발표했다”며 “이번 투자를 기점으로, 현대차그룹의 투자 시계는 자동차 생산 공장에서 AI 인프라 투자로 대대적으로 변경됐다”고 설명했다.