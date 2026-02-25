건보공단, 장기요양기관 환기관리 점검 강화…기관 평가항목에 환기 지표 등 신설

[헤럴드경제=이태형 기자] 호흡기 감염병을 중심으로 장기요양기관 내 감염병 발생이 전년 대비 62% 감소한 것으로 나타났다.

국민건강보험공단은 장기요양기관(입소시설)의 코로나19, 옴, 결핵 등 주요 감염병 발생 신고현황을 분석한 결과, 신고 건수가 2024년 6290건에서 2025년 2384건으로 전년 대비 약 62% 감소한 것으로 나타났다고 25일 밝혔다.

다만, 옴과 같은 접촉성 감염병은 증가 추세를 보이고 있어 선제 대응이 요구된다. 현재 옴은 법정 감염병이 아니며, 신고 의무가 없어 지방정부별 방역 조치에 사각지대가 발생할 우려가 있다.

앞서 건보공단은 코로나19 이후 호흡기 감염병 예방의 중요성이 커짐에 따라 장기요양기관 시설급여 평가항목에 ‘환기’ 지표를 신설하고, 환기설비 운영여부와 자연환기 횟수 등 환기상태 확인 항목을 세분화해 시설 환경관리 수준을 관리하고 있다.

건보공단은 이후에도 감염병 확산 방지를 위해 지방정부와 보건소 등 관계기관과 협력해 감염병 예방교육과 대응을 강화해 나갈 계획이다.

이를 위해 요양보호사 보수교육과 승급교육 과정에서 감염관리, 노인건강관리 교육을 지속해 실시해 종사자의 전문성을 높일 예정이다.

정기석 국민건강보험공단 이사장은 “앞으로도 감염병 유형별 특성을 반영한 예방·관리체계를 고도화하고, 관계기관과의 협력을 통해 장기요양기관 내 감염병 예방과 안전한 돌봄 환경 조성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.