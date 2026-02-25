전국 7개 매장서 럭키드로우·100% 당첨 이벤트 진행 롯데홈쇼핑 단독 라이브 방송…토퍼·펫 매트리스 특별 혜택

[헤럴드경제=홍석희 기자] 프리미엄 비건 매트리스 브랜드 N32가 오는 3월 2일 첫 ‘N32 데이’를 개최한다.

이번 행사는 브랜드명에 담긴 ‘32’를 기념해 3월 2일에 맞춰 기획됐다. N32 플래그십 스토어인 N32 테라스와 N32 스튜디오 기흥점을 비롯해 ▲N32 현대백화점 판교점 ▲N32 신세계백화점 센텀시티점 ▲N32 신세계백화점 하남점 ▲N32 아이파크몰 용산점 ▲N32 신세계백화점 대구점 등 총 7개 매장에서 진행된다.

행사의 하이라이트는 당일 오후 3시 2분에 열리는 ‘럭키드로우’다. 해당 매장에서 아이슬란드 씨셀™ 화이버 필로우, N32 장우산, N32 에코백 등을 선착순으로 증정한다.

이와 함께 N32 현대백화점 판교점을 제외한 6개 매장에서는 하루 종일 100% 당첨 풍선 이벤트도 진행된다. 방문 고객을 대상으로 다양한 경품을 제공해 현장 참여를 유도한다는 계획이다.

같은 날 오후 8시에는 롯데홈쇼핑 채널에서 단독 라이브 방송도 마련된다. 방송에서는 국내 최초 3대 펫 안심인증을 획득한 펫 매트리스 ‘N32 쪼꼬미’와 ‘N32 레귤러 토퍼’ 등을 선보인다.

가격 할인은 물론 카드 청구 할인, 롯데포인트 적립, 롯데백화점 상품권 증정, 올리브영·스타벅스 기프티콘 선착순 제공 등 다양한 혜택이 함께 제공된다.

N32는 ‘기업은 세상을 이롭게 해야 한다’는 경영 철학을 바탕으로 ESG 경영을 지속해온 시몬스의 가치관을 반영해 출범한 브랜드다. 브랜드 문화와 콘셉트 전개 방식에서 차별화를 꾀하며 독립적인 멀티 브랜드로 자리매김하고 있다.

N32 데이 및 제품·프로모션에 대한 자세한 정보는 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.