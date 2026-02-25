요양 초기부터 원직장 복귀·재취업까지 4단계 지원 AI 일자리 매칭·사후관리도 포함

[헤럴드경제=김용훈 기자] 산업재해를 겪은 근로자가 치료 이후 일터로 복귀하는 전 과정을 정부가 1대1 맞춤형으로 지원하는 ‘직업복귀 토탈케어’ 사업이 본격 추진된다. 단순 보상 중심에서 벗어나 요양 초기부터 원직장 복귀·재취업·고용유지까지 이어지는 통합 관리체계를 구축하겠다는 취지다.

고용노동부와 기획예산처, 근로복지공단은 25일 산재근로자의 안정적인 노동시장 복귀를 돕기 위해 올해부터 ‘직업복귀 토탈케어’ 사업을 본격 시행한다고 밝혔다. 이 사업은 산재 승인 직후부터 직업복귀 이후까지 단계별 맞춤 서비스를 제공하는 통합 프로그램으로 심리상담과 직업복귀 계획 수립, 직무역량 강화, 재취업 지원, 사후관리까지 포함한다.

정부는 특히 산업재해 발생 직후 조기 개입을 통해 심리적 안정을 돕고 치료·재활 단계에서 전문 재활서비스와 상담을 연계해 신체 회복과 직업복귀 준비를 동시에 추진할 계획이다. 민간 전문기관과 협업해 직업훈련과 사회복귀 서비스를 확대하는 것도 핵심이다.

이번 사업은 크게 4단계로 운영된다. 산재 승인 직후에는 심리안정 지원과 산재보상 제도 안내가 이뤄지고, 치료 단계에서는 원직장 복귀를 위한 사업주 컨설팅과 관계 유지 지원이 진행된다. 원직장 복귀가 어려운 근로자에게는 AI 기반 적합 일자리 상담과 취업알선·이력서 작성·동행면접 등 재취업 지원이 제공된다. 직업복귀 이후에도 3개월간 고용유지 여부를 모니터링하며 단기 퇴사자에 대한 재취업 연계까지 지원한다.

사업 수행은 직업상담사와 사회복지사 등 전문 인력을 갖춘 민간기관이 맡는다. ‘직업복귀가이드’는 심리상담과 직업복귀 경로 파악, 사업주 컨설팅 등을 담당하고, ‘재취업가이드’는 AI 기반 일자리 매칭과 취업 지원을 수행한다. 정부는 이를 통해 치료 이후 고용 단절을 줄이고 산재근로자의 노동시장 복귀 속도를 높이겠다는 목표다.

류현철 노동부 산업안전보건본부장은 “이번 사업은 산재보험 국가책임 강화를 위한 국정과제의 일환”이라며 “산재근로자가 신속하게 일터로 복귀해 일상으로 돌아갈 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다. 임기근 기획처 장관 직무대행 차관도 “고용불안과 상실감을 줄이고 안정적인 복귀를 돕는 계기가 될 것”이라고 말했다.