- 반도체·AI·첨단바이오·양자 투자 - 향후 4호 펀드까지 조성 예정

[헤럴드경제=구본혁 기자] 정부가 7632억원 규모의 제1호 ‘과학기술혁신펀드’를 조성, 12대 국가전략기술 혁신기업에 집중 지원한다.

과학기술정보통신부는 24일 서울 여의도 TP타워에서 과학기술혁신펀드 제1호 결성식 및 IR 행사를 개최하고, 과학기술혁신펀드의 본격적 투자 시작을 알렸다.

과학기술혁신펀드는 12대 국가전략기술 분야와 기술사업화 기업에 중점 투자하기 위해 정부 출자 없이 민간이 주도하여 조성하는 약 1조 원 규모 조성을 목표로 하는 과학기술 특화 펀드다.

국가R&D자금을 예치·관리하는 연구비관리시스템(통합Ezbaro)의 전담은행(신한은행·IBK기업은행·우리은행)이 4년간 4940억 원 규모의 모펀드(연평균 약 1200억 원을 출자)를 조성하고, 이를 바탕으로 민간투자를 유치하여 매년 여러 자펀드를 결성·운용하는 구조다.

지난해 2월 과기정통부와 전담은행, 한국연구재단, 신한자산운용(펀드 운용사) 간 MOU를 통해 펀드 조성이 결정된 이후 과기정통부는 시장동향과 민간·정책 수요분석, 관계 부처 및 출자은행과 협의를 통해 12대 전략기술 중 5개 분야를 제1호 펀드의 중점투자분야로 확정했다. 각 중점투자분야 운용사 공모 결과 ▷반도체·디스플레이(4010억원) ▷인공지능(AI)(1440억원) ▷첨단모빌리티(490억원) ▷첨단바이오(1076억원) ▷양자(616억원) 등 5대 중점 분야에 총 7632억 원 규모의 자펀드가 결성됐다. 당초 목표결성액(2559억 원) 대비 약 3배를 초과 달성한 수치다. 이는 민간 자본 시장이 우리나라 기술 기반 기업의 성장 잠재력을 매우 긍정적으로 평가하고 있음을 보여준다. 각 자펀드는 목표결성액 내에서 중점 분야 기업에 30~40% 이상(초과결성액은 15~20% 이상) 투자하며, 중점 분야를 포함한 12대 국가전략기술 분야 기업에는 60% 이상(초과결성액은 40% 이상) 의무 투자할 계획이다.

이날 행사에서는 투자유치를 희망하는 기업들과 자펀드 운용사들이 참석, 기업 현황 발표와 투자 상담이 활발하게 이루어졌다. 오후 결성식에는 배경훈 부총리 겸 과기정통부장관, 전담은행장, 모펀드 및 자펀드 운용사 대표 등 주요 관계자들이 참석하여 첫 펀드 결성을 축하하고 향후 펀드 운용 계획을 공유했다.

배경훈 부총리는 “과학기술혁신펀드가 성공적으로 결성되어 국가전략기술 분야 기업 지원을 위한 큰 동력을 확보했다”며 “앞으로도 우수한 기술력을 갖춘 기업들이 성장할 수 있도록 민간 투자 유인과 기업 지원 분위기 확산을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.