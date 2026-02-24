생산자금 한도 1억5000만원으로 확대…부자재·마케팅도 지원 6개월 만에 200억 전액 소진…수출 18.8%↑ 효과

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업진흥공단이 2026년 ‘K-뷰티론’을 본격 가동하며 화장품 산업 유동성 지원에 나선다. 예산을 400억원으로 2배 확대하고, 지원 한도를 높이는 동시에 요건은 완화해 글로벌 시장 공략에 나서는 중소 화장품 브랜드를 뒷받침한다는 구상이다.

중소벤처기업진흥공단은 ‘2026년 중소기업 K-뷰티론 지원계획 공고’에 따라 2월 26일부터 사업 신청·접수를 시작한다고 24일 밝혔다.

K-뷰티론은 확정 발주서를 근거로 생산자금을 선지원하는 정책자금이다. 선(先)생산 후(後)정산 구조가 일반적인 화장품 산업 특성상 초기 생산비 부담이 큰 점을 감안해 도입됐다. 주문을 확보하고도 자금 조달에 어려움을 겪는 중소 화장품 기업의 유동성 애로를 해소하기 위한 취지다.

지난해 신설된 K-뷰티론은 시행 6개월 만에 200억원 예산을 183개사에 전액 집행했다. 지원 기업의 수출액은 이전 대비 18.8% 증가했고, 수출 기업 수는 24.8% 늘어 정책금융이 수출 확대로 이어졌다는 평가다.

올해는 예산을 전년 대비 2배인 400억원으로 확대 편성했다. 현장 의견을 반영해 지원 조건도 완화했다. 1회당 지원 한도는 기존 최대 1억원에서 1억5000만원으로 늘렸다. 지원 범위에는 화장품 생산비뿐 아니라 용기·펌프 등 필수 부자재 비용도 포함된다. 대출일로부터 집행 완료까지의 의무 사용 기간은 기존 6개월에서 12개월로 연장했다. 생산 외 마케팅·물류 등에 사용할 수 있는 비율도 20%에서 30%로 상향했다.

유망 중소 브랜드사의 진입장벽도 낮췄다. 지난해 하반기부터는 수주기업 추천 없이도 신청이 가능하도록 제도를 개선해, 확정 발주서만으로 자금 신청이 가능하다. 자세한 사업 내용은 중진공 누리집에서 확인할 수 있으며, 온라인 신청은 2월 26일부터 가능하다.

강석진 중진공 이사장은 “국내 화장품 산업은 K-컬처를 기반으로 글로벌 경쟁력을 확대하고 있다”며 “K-뷰티론을 통해 우수 중소 브랜드의 창의적 제품과 기술력이 세계 시장과 연결되도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.