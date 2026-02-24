17개 시도 4380명 선수단 참가

[헤럴드경제=조용직 기자] 대한체육회(회장 유승민)는 국내 최대 동계스포츠 축제인 ‘제107회 전국동계체육대회’를 25일부터 28일까지 4일간 강원특별자치도 일원에서 개최한다.

이번 대회는 빙상, 아이스하키, 스키, 바이애슬론, 컬링, 봅슬레이·스켈레톤, 산악, 루지 등 총 8개 종목에서 경기가 치러진다. 전국 17개 시도에서 선수 2797명과 임원 1583명 등 총 4380명의 선수단이 참가해 전 종별(12세이하부, 15세이하부, 18세이하부, 대학부, 일반부)에서 열띤 경쟁을 펼칠 예정이다.

앞서 스피드스케이팅(1월 12일~14일)과 쇼트트랙(1월 15일~18일)이 사전경기로 개최됐다. 본 경기는 2월 25일부터 본격적으로 진행된다. 대회의 시작을 알리는 개회식은 25일 오후 5시 모나용평 블리스힐스테이에서 열린다.

특히 이번 대회는 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 대회 직후에 개최돼 올림픽의 감동과 열기를 국내에서 이어가는 무대가 될 것으로 기대된다. 올림픽 메달리스트인 스노보드 유승은을 비롯해 대한민국 피겨의 간판스타 차준환, 이해인 등 국가대표 선수들이 출전할 예정이다.

국민적 관심이 높은 피겨 종목은 KBS N 스포츠에서 생중계되며, 아이스클라이밍(산악)과 루지 종목은 공식 홈페이지 내 유튜브를 통해 방영된다.