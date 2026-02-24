SH·서울연구원, ‘한강버스 글로벌 인사이트 포럼’ 개최 런던·뉴욕·브리즈번 등 수상교통 해외 전문가 발표 오 시장 “한강버스 시민의 큰 사랑 받을 것으로 확신”

[헤럴드경제=손인규 기자] “초기 시행착오가 있었지만 런던, 뉴욕, 브리즈번도 초기에는 어려움이 있었습니다. 사계절 운항 노하우를 축적한 한강버스는 미비점을 보완해 3월부터 재운항을 시작합니다. 한강버스가 서울시민의 큰 사랑을 받을 것으로 확신합니다”

서울시가 ‘한강’을 바라보는 강을 넘어 즐기고 이용하는 강으로 거듭나기 위한 핵심축인 ‘한강버스’를 혁신하기 위해 인사이트를 모으는 자리를 마련했다.

서울주택도시개발공사(SH)와 서울연구원은 24일 마포구 호텔나루 서울엠갤러리에서 ‘서울의 질문, 세계의 대답: 세계가 경험한 수상교통의 혁신과 도전’을 주제로 ‘한강버스 글로벌 인사이트 포럼’을 개최했다고 밝혔다.

이날 포럼은 뉴욕, 런던, 브리즈번 등 글로벌 수상교통 전문가들이 참석해 각 도시의 대표 사례를 소개하고 한강버스 발전방안을 공유하며 지속 가능한 운영 모델을 도출하는 것이 목적이다.

오세훈 서울시장은 “한강버스는 대중교통을 이용하는 시민들께는 여유로운 선택지를, 서울을 찾은 분들께는 잊지 못할 추억을 드리는 일이자 나아가 서울의 라이프스타일과 도시경쟁력을 통째로 바꾸는 담대한 도전”이라며 “강은 배가 오갈 때 비로소 살아 움직이고, 한강 역시 시민의 발이자 도시의 핏줄로 다시 살아 숨 쉬게 만들고 싶었다”고 말했다.

포럼은 김원호 서울연구원 부원장이 ‘해외도시 수상교통의 초기 정착 과정에 묻는 한강버스의 질문’을 주제로 문을 열었다.

김 부원장은 “한강버스 성패는 초기 단계에서 서비스 정체성을 명확히 하고 그에 맞는 안전·운항 기준과 공공-민간 운영 책임 체계를 선제적으로 설계하는 데 달려 있다”며 “해외 수상교통 사례처럼 공공 콘트롤 타워와 민간의 운영 역량을 조화롭게 구축해 나가는 것이 중요하다”고 말했다. 또 “무엇보다 시민 신뢰를 위해 운영 절차를 표준화하고 단계적으로 확대해야 한다”고 덧붙였다.

이어진 기획섹션에서는 ▷데이비드 파나이오투(David Panayiotou) 런던교통공사 런던 리버 서비스 총괄 ▷프래니 시비타노(Franny Civitano) 뉴욕시 경제개발공사 수석부사장 ▷조나단 피게로아(Jonathan Figueroa) 뉴욕 혼블로워그룹(뉴욕페리 운영사) 수석부사장 ▷마크 힉먼(Mark Hickman) 호주 퀸즈랜드대학교 교통공학석좌교수가 ‘해외도시 수상교통이 겪은 초기 도전과 극복사례’ 발표를 이어나갔다.

박진영 서울시 미래한강본부장도 ‘도시와 강을 잇다: 한강버스의 탄생’ 발표에서 “한강은 과거 치수중심에서 시민의 문화·여가 공간으로 거듭나며 지난해 1억명의 시민과 관광객이 찾는 대한민국 성장의 상징이자 랜드마크가 됐다”며 “여기에 한강버스가 다니면서 도심이동과 문화·여가가 공존하는 새로운 플랫폼으로 혁신했다”고 말했다. 이어 한강버스는 상하행 정기운항기반, 통합환승체계로 대중교통과의 연계성을 강화하고 버스·따릉이 등 연계수단확충으로 선착장 접근성도 개선, 안전시설물 설치를 통한 안전운항 여건을 조성 중이라고 덧붙였다.

오후에는 김원호 서울연구원 부원장을 좌장으로 발표자 전원이 “세계의 지혜가 한강에 모이다- 한강버스로 여는 서울 수상교통의 미래”를 주제로 패널토론이 이어간다.

서울주택도시개발공사와 서울연구원은 이번 포럼에서 논의된 내용을 바탕으로 한강버스 운항 시스템과 안전 체계를 더욱 고도화하고, 한강 수변공간을 시민이 일상적으로 즐기는 ‘생활 밀착형 공간’으로 발전시켜 나갈 계획이다.

황상하 서울주택도시개발공사 사장은 “한강버스는 단순한 이동 수단의 역할을 넘어 서울의 도시 경쟁력을 높이는 혁신적 공공 인프라”라며 “이번 포럼을 통해 세계적 성공 유전자를 접목해 시민이 사랑하는 수상교통 모델로 발전시키겠다”고 밝혔다.