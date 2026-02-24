24시간 통합관제·289건 처리…통합 안전관리 모델 안착

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 여수국가산단의 환경과 안전관리를 위한 ‘여수산단 디지털 환경·안전 통합관제센터’가 스마트 산업단지 통합안전관리 모델로 자리매김하고 있다.

여수시에 따르면 통합관제센터 구축사업은 여수국가산단 내 2170km에 이르는 화학·전기·가스 등 유틸리티 배관을 3차원 지리정보시스템(GIS)으로 구축하고, 유해 대기 물질·악취·수질 및 휘발성유기화합물(VOCs) 확산 영향을 실시간으로 측정하는 장비를 설치하는 사업이다.

관제센터는 개소 이후 24시간 연중무휴 상시 관제 체계를 운영하며 산업단지 안전관리의 중추 역할을 맡아 환경·안전 데이터를 실시간 통합 관리하고, 이상징후 발생 시 단계별 전파체계에 따라 관계기관과 협조해 신속한 대응과 선제 조치를 시행하고 있다.

수집된 데이터는 관제센터로 전송돼 통합 관리되며 특히, 3차원 지리정보시스템에 축적된 정보는 소방서 등 관계기관 및 입주 업체와 공유해 사고 예방과 대응 역량을 높이고 있다.

지난 2024년 1월 삼동지구에 개소된 이곳은 지난해까지 2년간 총 289건의 관제 이벤트를 처리하며 안정적인 대응체계를 유지했고 70개 기관 769명이 방문해 벤치마킹(본따르기)을 실시하는 등 산단 통합 안전관리 센터 기능에 충실하고 있다.

여수시 산단환경관리과 관계자는 “데이터 기반 위험예측 기능 강화를 위한 관제 고도화 사업을 추진해 관제시스템 정밀도를 높이고 분석 기능을 확대해 예방 중심의 스마트 안전관리 체계를 구축할 계획”이라며 “환경·안전 분야 연계사업을 발굴과 국고지원 건의 등을 통해 재정 기반 확충에도 힘쓸 방침”이라고 말했다.

여수산단 환경측정 정보는 시민 누구나 시청 누리집과 모바일 누리집에서 ‘실시간 환경측정데이터’를 통해 수치를 확인할 수 있다.