[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 24일 오전 부산시민공원 내 영유아 전용 실내 놀이공간인 ‘당신처럼 애지중지 공공형 키즈카페(키즈카페)’ 개소식을 개최했다.

키즈카페 조성은 부산형 육아 정책 브랜드 ‘당신처럼 애지중지’ 사업의 하나로 추진됐으며, 지난해 3~4월 시와 BNK부산은행, 초록우산 어린이재단 부산지역본부가 체결한 업무협약과 후원을 바탕으로 시민공원 내 구(舊) 뽀로로 도서관을 새로 단장한 것이다.

지난해 12월 23일부터 시범운영을 시작했으며, 약 2개월간 하루 평균 142명이 방문했다. 이날 개소식에는 박형준 부산시장과 주요 내빈, 애지중지 서포터스단, 영유아 가족 등 150여 명이 참석했다. 또 부대행사로 ‘레트로 팝업 놀이터(딱지치기, 고무신 던지기, 연탄 쌓기, 공기놀이)’를 운영해 부모와 아이가 함께 추억을 쌓는 시간을 마련했다.

키즈카페의 건물은 과거 미군 하야리아 캠프 시절 군인 숙소로 사용됐던 공간으로, 역사보존지구에 위치해 있다. 이에 따라 막사 원형 보존 등을 위해 시 국가유산위원회 전문가들의 세밀한 심의를 거쳐 리모델링을 진행됐다.

외부에는 아이들의 영원한 친구 ‘뽀로로’와 시 공식 캐릭터 ‘부기’ 포토존을 마련하고, 공원의 풍경과 ‘클래식부산’ 건축물과의 시각적 조화를 이루도록 곡선형 외관으로 설계했다. 아울러 건물의 변천사를 담은 역사 안내판을 설치해 방문객들이 공간의 역사적 의미를 자연스럽게 접할 수 있도록 했다.

내부 공간은 ‘숲속 탐험’을 콘셉트로 한 놀이체험실을 중심으로 꾸며졌으며 ▷수유실(아기쉼터) ▷가족화장실 ▷상담실 등 영유아 동반 가족을 위한 편의시설을 갖췄다. 키즈카페의 이용 대상은 0~5세 영유아와 부모이며, 무료로 이용할 수 있다. 별도의 식음료는 판매하지 않는다. 화요일부터 일요일(09:30~17:30)까지 1일 4회 운영된다.