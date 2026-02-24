‘4YFN’ 전시관 운영, 국내 스타트업 15개 참여 AI·ESG 분야 혁신 기술 및 협업 모델 소개 유럽 VC 투자 유치…글로벌 투자·판로 지원까지

[헤럴드경제=고재우 기자] SK텔레콤은 MWC26 부대행사 ‘4YFN(4 Years from Now)’에서 인공지능(AI)·환경·사회·지배구조(ESG) 분야의 혁신 스타트업들을 위한 전시관을 운영한다고 24일 밝혔다.

이를 통해 K-스타트업의 글로벌 투자 유치, 판로 개척 등을 지원할 방침이다.

4YFN은 향후 MWC 본 전시에 참가할 잠재력을 가진 유망 스타트업을 발굴·지원하는 박람회다. 올해 4YFN은 MWC26이 열리는 피라 그란비아 8.1홀에서 다음 달 2일(현지 시간)부터 5일까지 열린다.

여기서 SKT는 스타트업을 위한 단독 전시관을 마련한다. 이를 통해 AI·ESG 분야 유망 스타트업 15개사 협업 사례와 혁신 기술을 소개할 계획이다.

SKT는 “AI 혁신 기술과 환경·사회적 가치를 아우르는 협업을 통해 스타트업과 함께 ‘내일의 변화’를 만들어가겠다”는 복안이다.

세부적으로 메사쿠어컴퍼니는 얼굴인식 AI 설루션 ‘유페이스’를 기반으로 통신 3사의 PASS 앱을 비롯해 금융·공공기관에 신원확인 기술을 공급하고 있다. 브로즈는 3D 공간 자동 생성 AI 기술을 통해 오프라인 공간을 디지털로 구현하는 ‘공간 특화 AI 설루션’을 제공 중이다. 콕스웨이브는 AI 제품 분석 플랫폼 ‘얼라인’을 통해 이용자 행동 데이터 기반 AI 서비스 개선 컨설팅을 지원한다.

또 ▷법률 번역 특화 AI 설루션을 제공(베링랩) ▷AI 추론 최적화 엔진 옵티멈 개발(에너자이) ▷분산형 GPU 클라우드 기술 개발(에이아이브) ▷보안용 AI 엑스레이 검색기를 개발(에이리스) ▷AI 음악 창작 플랫폼을 운영(칠로엔) ▷IPFS(분산 저장) 기반 데이터 저장 플랫폼을 제공(코넥시) ▷AI 분석·학습을 위한 합성 데이터 제공(큐빅) 등이 참여할 예정이다.

이와 함께 ESG 분야 스타트업들도 전시에 함께 한다. 스트레스솔루션은 생체데이터 분석을 기반으로 한 개인 맞춤형 스트레스 관리 설루션 힐링비트를 제공 중이다. 식스티헤르츠는 AI 기반 재생에너지 발전량 예측·관리 설루션을 제공하는 기업이다.

이외에도 ▷AI 기반 마음 건강 관리 설루션을 운영(유쾌한프로젝트) ▷원격탐사 멀티모달 자료를 활용한 자연 생태계 복원·관리 설루션 제공(인베랩) ▷친환경 탄소 저감 및 공기 정화 기술 개발(포네이처스) 등도 혁신 기술을 선보인다.

아울러 SKT는 스타트업 성장이 이어질 수 있도록, 글로벌 투자 유치와 판로 개척까지 지원할 방침이다. 다음 달 4일(현지시각) 바르셀로나에서 유럽 주요 벤처캐피탈(VC) 관계자를 대상으로 한 유치 설명회에는 메사쿠어컴퍼니, 스트레스솔루션, 식스티헤르츠, 에이리스, 에이아이브, 유쾌한프로젝트, 큐빅 등 7개 스타트업이 참여한다.

엄종환 SKT ESG추진실장은 “MWC26 ‘4YFN’을 통해 혁신 스타트업의 기술력과 협업 성과를 전 세계에 알리기 위해 단독 전시관을 마련했다”며 “앞으로도 국내 유망 스타트업의 든든한 동반자로서 실질적 협력을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.