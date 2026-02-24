“화학·소재 전문가로 사업확장 기대”

[헤럴드경제=김희량 기자] HDC그룹은 3월 16일부로 신우철 HDC현대EP 대표이사를 선임한다고 24일 밝혔다.

신우철 신임 HDC현대EP 대표이사는 삼성제일모직 케미칼사업부를 시작으로 약 30년간 삼성과 롯데그룹 화학·소재 계열사에 몸담아 온 글로벌 첨단 소재 분야 전문 경영인이다. 2018년 롯데첨단소재 독일법인장(CEO)으로 유럽 사업을 총괄했고 롯데케미칼 첨단소재사업 마케팅 부문장과 글로벌 통신기기 기업 세나테크놀로지 유럽영업총괄 전무를 역임했다.

기초화학부터 스페셜티 소재까지 아우르는 사업 운영 경험과 첨단소재 산업 전반에 대한 깊은 이해로 HDC현대EP의 사업 경쟁력 강화와 성장 기반 확대를 이끌 적임자로 평가받는다. HDC그룹 관계자는 “신우철 대표이사는 화학, 소재 분야에서의 깊은 전문성과 경험을 바탕으로 HDC현대EP 사업분야의 확장과 미래 방향성 제시를 통해 회사의 지속적인 성장과 가치 증대를 이끌 것으로 기대된다”라고 말했다.

신우철 HDC현대EP 대표이사는 기존의 안정적인 컴파운딩 사업 기반 위에 고부가·고기능 소재 중심의 포트폴리오 고도화를 통해 회사를 한단계 더 도약시키겠다는 목표다.

[인사] HDC현대EP

<대표이사 선임>

■ HDC현대EP 대표이사 ▲ 부사장 신우철 ※ 선임 2026년 3월 16일부.

<프로필>

□ 생년 1968년

□ 학력사항

연세대학교 화학공학과 졸

연세대학교 대학원 화학공학 석사

□ 경력사항

1996년 삼성제일모직 케미칼부 입사

2006년 同 케미칼부 독일법인 AD 팀장

2015년 SDI케미칼, 롯데첨단소재 ABS본부 AD팀장

2018년 롯데첨단소재, 롯데케미칼 첨단소재사업 독일법인장(CEO)

2023년 롯데케미칼, 첨단소재사업Polycarbonate (PC) 마케팅 부문장

2025년 세나테크놀로지, 유럽영업총괄 전무