생애 첫 올림픽 무대서 곧바로 입상 잘 싸워준 선배들 대신할 새 에이스로 기량 전성기 맞을 차기 올림픽 더 기대

[헤럴드경제=조용직 기자] 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽에서 대한민국 대표팀이 전반적으로 세대교체에 성공했다는 평가다.

새로운 에이스로 점찍은 신예들이 생애 첫 올림픽 무대에서 주눅들지 않고 당당하게 입상에 성공하는가 하면, 예상을 뛰어넘는 성적을 거두며 차기 대회를 더 기대케 했다. 전통 강세인 빙상 종목이 아닌 설상 종목에서는 전에 없던 실력을 뽐내는 샛별들도 등장했다. 이후 국제무대와 차기 올림픽 대회에서는 이들이 주역이 돼 더 발전된 모습을 보여줄 것이란 기대가 나온다.

우선 효자종목 쇼트트랙의 ‘람보르길리’ 김길리(22·성남시청)가 2관왕으로 단연 돋보였다. 대회 전부터 새 에이스란 평가를 들은 그는 생애 첫 올림픽인 이번 대회에서 지난 19일 여자 3000m 계주에서 선배들과 함께 대회 첫 금메달을 합작했고, 이틀 뒤인 21일 여자 1500m에서도 우승했다.

대회 후반에 이를 때까지는 기대에 부응하지 못 했던 게 사실이다. 그는 쇼트트랙 첫 메달레이스였던 10일 혼성계주에서는 8바퀴를 남긴 시점에서 앞서 달리다 넘어진 미국의 코린 스토더드와 부딪히면서 빙판 위에 쓰러져 입상에 실패했다. 두 번째 종목 500m에서는 준준결선에서 일찌감치 탈락했다.

그러나 16일 여자 1000m 동메달을 시작으로 3000m 계주, 1500m에서 연속 금빛 레이스를 펼치며 여자 쇼트트랙의 자존심을 세웠다. 계주에서 금메달을 합작하고 1500m에서 김길리에 이어 준우승을 거둔 ‘현 에이스’ 언니 최민정(28·성남시청)은 김길리에게 짐을 넘긴 듯 홀가분하게 ‘올림픽 은퇴’를 선언했다.

역시 생애 처음 올림픽에 나선 남자 대표팀의 막내 임종언(19·고양시청)도 멀티 메달로 만천하가 지켜보는 자리에서 에이스 조기 승계의 타당성을 어필했다. 그는 12일 이번 대회 남자 1000m에서 동메달을 목에 걸며 첫 메달을 신고했고, 남자 5000m 계주에서도 선배들과 합을 맞춰 은메달을 따냈다.

15일 남자 1500m 은메달과 계주 준우승 합작으로 역시 멀티 메달에 성공한 황대헌(27·강원도청)을 이어갈 임종언의 시대가 도래했음을 알렸다. 원래 주종목이던 1500m에서 경합 도중 넘어졌던 것을 감안하면 더 많은 메달도 가능했다.

한곡의 메달 불모지와 같던 설상종목에서는 단 한차례도 메달과 연이 없던 스키의 부진을 잊게 만들 깜짝 대반전이 일어났다. 여고생 선수 2명이 만든 기적이다.

스노보드 여자 하프파이프의 최가온(18·세화여고)은 13일 자신의 우상이자 은사나 마찬가지인 ‘세계 최강’ 클로이 김(미국)을 제치고 금메달을 땄다. 한국에서 스노보드 최초이자 설상 종목 최초의 금메달이다.

어린 나이에 경기 중 넘어지는 사고를 당하고 분해서 울지언정 좌절하지 않았다. 결선 1차 시기 도중 착지 과정에서 크게 넘어진 최가온은 들것이 들어오는 등 위급한 상황을 겪었다. 충격의 여파로 2차 시기에서도 착지에 실패하며 고득점을 받지 못해 메달권과 거리가 멀어졌다.

몸은 아프고 멘털이 흔들리는 상황에서도 최가온은 포기하지 않았다. 3차 시기에 나선 그는 투혼을 발휘하며 연기를 완벽하게 수행했고, 출전자중 가장 높은 90.25점을 얻으며 막판 대역전극에 성공했다. 그 역시 올림픽 무대에서 처음 뜬 샛별이었다.

스노보드 여자 빅에어 종목에서는 최가온과 동갑내기 여고생 유승은(18·성복고)이 깜짝 입상했다. 여성 선수 최초로 빅에어 종목에 출전한 그는 예선 4위로 결선 무대에 오르더니, 결선에서도 깔끔한 연기를 펼쳐 동메달을 목에 걸었다. 비록 슬로프스타일에서는 최종 12위에 그치며 ‘멀티 메달’에 실패했지만, 예선에서 3위에 오르는 저력을 보여주면서 향후 도전을 기대케 했다.

이제 첫 올림픽을 치른 이들은 4년 뒤에는 기량이 절정기에 달하는 전성기다. 이번 대회에서 쌓은 경험과 입상 전력은 큰 자양분이 돼 더 큰 활약을 보여줄 것이란 낙관을 갖게 한다.